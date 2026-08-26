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Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе
Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе
В Севастополе сняли ранее введенные временные ограничения по электроснабжению. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T17:10
2026-08-26T17:10
2026-08-26T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе сняли ранее введенные временные ограничения по электроснабжению. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, напомнили в пресс-службе.Утром в среду, 26 августа, в Севастополе ограничили подачу электроэнергии. Был введен режим отключений света по схеме "3 через 3".Ранее сообщалось, что Большая Ялта будет полностью обесточена в среду в течение нескольких часов из-за работ на сетях.В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования. В этой связи сохраняются перебои с подачей электроэнергии.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ограничений введен: Севастополь перешел на график подачи света "3 через 3"Если не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧСВ Крыму сохраняется дефицит мощности - действуют ограничения электроснабжения
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Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе
В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения – власти