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Режим ограничений введен: Севастополь перешел на график подачи света "3 через 3" - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Режим ограничений введен: Севастополь перешел на график подачи света "3 через 3"
Режим ограничений введен: Севастополь перешел на график подачи света "3 через 3" - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Режим ограничений введен: Севастополь перешел на график подачи света "3 через 3"
Утром в среду, 26 августа, в Севастополе ограничили подачу электроэнергии. Введен режим отключений света по схеме "3 через 3", сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T10:55
2026-08-26T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Утром в среду, 26 августа, в Севастополе ограничили подачу электроэнергии. Введен режим отключений света по схеме "3 через 3", сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".В "Севастопольэнерго" подчеркнули, что мера необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, это позволит не допустить аварии во всей энергосистеме.По данным предприятия, до 12:00 электроснабжение в Севастополе будет ограничено у потребителей 1-й очереди. Под отключение попали Северная сторона, Инкерман, Балаклава и Балаклавский район, Казачья бухта, Байдарская долина и ЮБК, ряд улиц и предприятий Севастополя.Ранее сообщалось, что Большая Ялта будет полностью обесточена в среду в течение нескольких часов из-за работ на сетях.В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования, сообщили ранее в компании "Крымэнерго". В этой связи сохраняются перебои с подачей электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за ночной атаки ВСУ повреждены энергетические объекты на западе КрымаКакие приборы придут на помощь во время отключения света в КрымуВ Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционера
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Режим ограничений введен: Севастополь перешел на график подачи света "3 через 3"

В Севастополе 26 августа ввели режим отключений света по схеме "3 через 3"

10:55 26.08.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Утром в среду, 26 августа, в Севастополе ограничили подачу электроэнергии. Введен режим отключений света по схеме "3 через 3", сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения... Следуем графику "3 через 3", – говорится в сообщении.
В "Севастопольэнерго" подчеркнули, что мера необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, это позволит не допустить аварии во всей энергосистеме.
По данным предприятия, до 12:00 электроснабжение в Севастополе будет ограничено у потребителей 1-й очереди. Под отключение попали Северная сторона, Инкерман, Балаклава и Балаклавский район, Казачья бухта, Байдарская долина и ЮБК, ряд улиц и предприятий Севастополя.
Ранее сообщалось, что Большая Ялта будет полностью обесточена в среду в течение нескольких часов из-за работ на сетях.
В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования, сообщили ранее в компании "Крымэнерго". В этой связи сохраняются перебои с подачей электроэнергии.
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