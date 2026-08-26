https://crimea.ria.ru/20260826/raketnyy-udar-po-torgovomts-tsentru-v-donetske---chto-izvestno-1158833926.html
Ракетный удар по торговому центру в Донецке - что известно
Ракетный удар по торговому центру в Донецке - что известно - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Ракетный удар по торговому центру в Донецке - что известно
ТРЦ "Донецк сити", где находились люди, получил разрушения в результате массированного ракетного удара ВСУ, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T18:06
2026-08-26T18:06
2026-08-26T18:33
донецк
донецкая народная республика (днр)
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. ТРЦ "Донецк сити", где находились люди, получил разрушения в результате массированного ракетного удара ВСУ, сообщает РИА Новости.По информации издания, в настоящее время сотрудники Следственного комитета работают на местах обстрелов.ТРЦ "Донецк Сити" - это крупнейший торгово-развлекательный центр города площадью более 115 тысяч квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на ЛНР – двое погибли и девять человек раненыВ Севастополе дрон поразил рейсовый автобус - есть погибшие ВСУ ударили по пассажирскому автобусу Абхазия – Донецк: погибли и ранены люди
https://crimea.ria.ru/20260826/devyat-chelovek-pogibli-pri-udare-vsu-po-reysovomu-avtobusu-lisichansk--stakhanov-1158832580.html
донецк
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РИА Новости Крым
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донецк, донецкая народная республика (днр), атаки всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Ракетный удар по торговому центру в Донецке - что известно
ТРЦ "Донецк сити" получил разрушения при ракетном ударе ВСУ
18:06 26.08.2026 (обновлено: 18:33 26.08.2026)