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Ракетный удар по торговому центру в Донецке - что известно - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Ракетный удар по торговому центру в Донецке - что известно
Ракетный удар по торговому центру в Донецке - что известно - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Ракетный удар по торговому центру в Донецке - что известно
ТРЦ "Донецк сити", где находились люди, получил разрушения в результате массированного ракетного удара ВСУ, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T18:06
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донецк
донецкая народная республика (днр)
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. ТРЦ "Донецк сити", где находились люди, получил разрушения в результате массированного ракетного удара ВСУ, сообщает РИА Новости.По информации издания, в настоящее время сотрудники Следственного комитета работают на местах обстрелов.ТРЦ "Донецк Сити" - это крупнейший торгово-развлекательный центр города площадью более 115 тысяч квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на ЛНР – двое погибли и девять человек раненыВ Севастополе дрон поразил рейсовый автобус - есть погибшие ВСУ ударили по пассажирскому автобусу Абхазия – Донецк: погибли и ранены люди
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донецк
донецкая народная республика (днр)
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донецк, донецкая народная республика (днр), атаки всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Ракетный удар по торговому центру в Донецке - что известно

ТРЦ "Донецк сити" получил разрушения при ракетном ударе ВСУ

18:06 26.08.2026 (обновлено: 18:33 26.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. ТРЦ "Донецк сити", где находились люди, получил разрушения в результате массированного ракетного удара ВСУ, сообщает РИА Новости.

"Нанесен массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Донецка. В частности, разрушения получил торговый центр ("Донецк Сити" - ред.), в котором находились люди", - говорится в сообщении.

По информации издания, в настоящее время сотрудники Следственного комитета работают на местах обстрелов.
ТРЦ "Донецк Сити" - это крупнейший торгово-развлекательный центр города площадью более 115 тысяч квадратных метров.
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