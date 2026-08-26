https://crimea.ria.ru/20260826/rabochaya-nedelya-okonchitsya-magnitnymi-buryami-1158812697.html

Рабочая неделя окончится магнитными бурями

Рабочая неделя окончится магнитными бурями - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Рабочая неделя окончится магнитными бурями

В пятницу, 28 августа, на Земле ожидаются слабые и средние магнитные бури. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T09:45

2026-08-26T09:45

2026-08-26T09:45

магнитные бури

космос

солнце

институт солнечно-земной физики

земля

метеозависимость

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155993729_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_dbf7d22459b9a8abe7fb430e644f43ef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В пятницу, 28 августа, на Земле ожидаются слабые и средние магнитные бури. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Активность Солнца полностью прекратилась... Выбросам плазмы, даже с учетом их огромных скоростей в 600-1000 км/с, требуется от 2 до 4 дней, чтобы преодолеть 150 миллионов километров, отделяющих Землю от Солнца. Поэтому распространена ситуация, когда вспышечная активность уже прекращена, а Земля только готовится с ней встретиться", – пояснили ученые.По их информации, выброшенное 25 августа взрывом облако плазмы находится сейчас на пути к Земле, где-то между орбитами Меркурия и Венеры, и прибудет к планете только в пятницу. При этом прогноз на магнитный удар довольно щадящий.Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко ранее рекомендовал в период магнитных бурь обязательно соблюдать рекомендации врачей. Нормально отдыхать, питаться. В эти дни отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про зарядку, которую желательно выполнять каждое утро.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые мощные взрывы на Солнце: Землю может ждать магнитный ударНа Солнце произошла самая сильная вспышка августаВзрывоопасная звезда: что происходит на Солнце после активных вспышек

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, солнце, институт солнечно-земной физики, земля, метеозависимость, новости