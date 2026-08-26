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Рабочая неделя окончится магнитными бурями
Рабочая неделя окончится магнитными бурями - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Рабочая неделя окончится магнитными бурями
В пятницу, 28 августа, на Земле ожидаются слабые и средние магнитные бури. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T09:45
2026-08-26T09:45
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магнитные бури
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В пятницу, 28 августа, на Земле ожидаются слабые и средние магнитные бури. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Активность Солнца полностью прекратилась... Выбросам плазмы, даже с учетом их огромных скоростей в 600-1000 км/с, требуется от 2 до 4 дней, чтобы преодолеть 150 миллионов километров, отделяющих Землю от Солнца. Поэтому распространена ситуация, когда вспышечная активность уже прекращена, а Земля только готовится с ней встретиться", – пояснили ученые.По их информации, выброшенное 25 августа взрывом облако плазмы находится сейчас на пути к Земле, где-то между орбитами Меркурия и Венеры, и прибудет к планете только в пятницу. При этом прогноз на магнитный удар довольно щадящий.Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко ранее рекомендовал в период магнитных бурь обязательно соблюдать рекомендации врачей. Нормально отдыхать, питаться. В эти дни отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про зарядку, которую желательно выполнять каждое утро.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые мощные взрывы на Солнце: Землю может ждать магнитный ударНа Солнце произошла самая сильная вспышка августаВзрывоопасная звезда: что происходит на Солнце после активных вспышек
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магнитные бури, космос, солнце, институт солнечно-земной физики, земля, метеозависимость, новости
Рабочая неделя окончится магнитными бурями
На Земле ожидаются слабые и средние магнитные бури в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В пятницу, 28 августа, на Земле ожидаются слабые и средние магнитные бури. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Активность Солнца полностью прекратилась... Выбросам плазмы, даже с учетом их огромных скоростей в 600-1000 км/с, требуется от 2 до 4 дней, чтобы преодолеть 150 миллионов километров, отделяющих Землю от Солнца. Поэтому распространена ситуация, когда вспышечная активность уже прекращена, а Земля только готовится с ней встретиться", – пояснили ученые.
По их информации, выброшенное 25 августа взрывом облако плазмы находится сейчас на пути к Земле, где-то между орбитами Меркурия и Венеры, и прибудет к планете только в пятницу. При этом прогноз на магнитный удар довольно щадящий.
"Скорость выброса, судя по всему, не слишком велика, поэтому изначальные ожидания на сильные бури уровня G3 снижены до более скромных значений в диапазоне G1-G2. Это отчасти будет компенсировано продолжительностью события - как считается, геомагнитные возмущения могут продлиться до двух суток", – говорится в сообщении.
Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко ранее рекомендовал в период магнитных бурь обязательно соблюдать рекомендации врачей. Нормально отдыхать, питаться
. В эти дни отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про зарядку, которую желательно выполнять каждое утро.
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