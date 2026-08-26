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Путин поговорил с президентом Сирии - о чем договорились
Путин поговорил с президентом Сирии - о чем договорились - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Путин поговорил с президентом Сирии - о чем договорились
Президент России Владимир Путин и лидер Сирии Ахмед Шараа обсудили в телефонном разговоре перспективы развития отношений двух стран. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T12:41
2026-08-26T12:41
2026-08-26T12:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и лидер Сирии Ахмед Шараа обсудили в телефонном разговоре перспективы развития отношений двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа. Обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сирийских отношений", - говорится в сообщении.Главы государств выразили готовность к углублению политического диалога и сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.При обмене мнениями о ситуации вокруг Сирии Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета этой страны, создания там условий для долгосрочной нормализации и постконфликтного восстановления, добавили в Кремле.9 августа Москва и Дамаск подписали Меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, российские военные базы Хмеймим и Тартус в Сирии перепрофилируют в совместные центры подготовки и обучения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, сирия, политика, новости, ахмед аш-шараа
Путин поговорил с президентом Сирии - о чем договорились
Путин и президент Сирии выразили готовность углублять сотрудничество двух стран
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и лидер Сирии Ахмед Шараа обсудили в телефонном разговоре перспективы развития отношений двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа. Обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сирийских отношений", - говорится в сообщении.
Главы государств выразили готовность к углублению политического диалога и сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.
При обмене мнениями о ситуации вокруг Сирии Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета этой страны, создания там условий для долгосрочной нормализации и постконфликтного восстановления, добавили в Кремле.
"С обеих сторон отмечено важное значение подписанного 9 августа Меморандума о взаимопонимании о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - указано в сообщении.
9 августа Москва и Дамаск подписали
Меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, российские военные базы Хмеймим и Тартус в Сирии перепрофилируют в совместные центры подготовки и обучения.
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