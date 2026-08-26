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Пожары в лесу увидят быстрее: система мониторинга молний появится в Крыму - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Пожары в лесу увидят быстрее: система мониторинга молний появится в Крыму
Пожары в лесу увидят быстрее: система мониторинга молний появится в Крыму - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Пожары в лесу увидят быстрее: система мониторинга молний появится в Крыму
Усиление противопожарного мониторинга, а именно системы слежения за молниями, в крымских лесах является чрезвычайно необходимым и своевременным, так как... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T08:38
2026-08-26T08:38
крым
леса крыма
татьяна бобра
мнения
противопожарный режим
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Усиление противопожарного мониторинга, а именно системы слежения за молниями, в крымских лесах является чрезвычайно необходимым и своевременным, так как природные пожары уничтожают тяжело восполняемые уникальные рельефы полуострова. Об этом РИА Новости Крым рассказала заведующая кафедрой экологии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра.Специалист также пояснила, почему особое внимание обратили именно на молнии. "На планете меняется климат. В регионе тоже есть проявление изменения климата – они и в повышении среднегодовых температур, и в иссушении. Плюс становятся более частыми различного рода атмосферные явления. То есть атмосфера становится более неустойчивой, поэтому могут быть и ураганы, и грозы с молниями. Можно предположить, спрогнозировать, что количество гроз с молниями будет увеличиваться. Посему эта система как раз своевременна", – подчеркнула заведующая кафедрой экологии КФУ.По ее мнению, молнии как фактор, провоцирующий пожары, будет нарастать, поэтому эта система актуальна и чрезвычайно нужна. "Вся система получает дополнительное усиление. То есть мы сможем превентивно принимать какие-то меры еще быстрее", – добавила специалист.В Крыму тушить пожары в лесу очень сложно, подчеркнула спикер, ведь лес сосредоточен в горной местности со сложным рельефом. И восстанавливается лес очень медленно, сказала собеседница."Если восстановление после пожара лесов в средней полосе, где они совсем другие, больше 100 лет. То здесь, где наш лес находится, на краю своего ареала распространения, порослевое восстановление будет, наверное, не раньше, чем через 150-200 лет. Вот поэтому лес надо беречь. И эта новая мониторинговая часть, от молний, – это положительный момент для Крыма", – констатировала гостья студии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вводят особый противопожарный режим – что это значитЛесной пожар в Ялте тушат уже неделю – ситуация на данный моментПредупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности продлили в Крыму и Севастополе
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РИА Новости Крым
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крым, леса крыма, татьяна бобра, мнения, противопожарный режим
Пожары в лесу увидят быстрее: система мониторинга молний появится в Крыму

Система слежения за молниями в лесах Крыма своевременна и необходима – эксперт

08:38 26.08.2026
 
© МЧС РоссииЛесной пожар в горах над Ялтой
Лесной пожар в горах над Ялтой
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Усиление противопожарного мониторинга, а именно системы слежения за молниями, в крымских лесах является чрезвычайно необходимым и своевременным, так как природные пожары уничтожают тяжело восполняемые уникальные рельефы полуострова. Об этом РИА Новости Крым рассказала заведующая кафедрой экологии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра.

"Этот элемент мониторинговой системы, который появится, – усиление общей мониторинговой противопожарной системы. Молнии – это только один из факторов, который может спровоцировать очаг огня. Но, я думаю, что эта система будет способна фиксировать и начальные стадии возгорания не только из-за молний", – сказала спикер.

Специалист также пояснила, почему особое внимание обратили именно на молнии. "На планете меняется климат. В регионе тоже есть проявление изменения климата – они и в повышении среднегодовых температур, и в иссушении. Плюс становятся более частыми различного рода атмосферные явления. То есть атмосфера становится более неустойчивой, поэтому могут быть и ураганы, и грозы с молниями. Можно предположить, спрогнозировать, что количество гроз с молниями будет увеличиваться. Посему эта система как раз своевременна", – подчеркнула заведующая кафедрой экологии КФУ.
По ее мнению, молнии как фактор, провоцирующий пожары, будет нарастать, поэтому эта система актуальна и чрезвычайно нужна. "Вся система получает дополнительное усиление. То есть мы сможем превентивно принимать какие-то меры еще быстрее", – добавила специалист.
В Крыму тушить пожары в лесу очень сложно, подчеркнула спикер, ведь лес сосредоточен в горной местности со сложным рельефом. И восстанавливается лес очень медленно, сказала собеседница.
"Если восстановление после пожара лесов в средней полосе, где они совсем другие, больше 100 лет. То здесь, где наш лес находится, на краю своего ареала распространения, порослевое восстановление будет, наверное, не раньше, чем через 150-200 лет. Вот поэтому лес надо беречь. И эта новая мониторинговая часть, от молний, – это положительный момент для Крыма", – констатировала гостья студии.
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