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Пожар в заповеднике Утриш – есть ли угроза распространения огня - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Пожар в заповеднике Утриш – есть ли угроза распространения огня
Пожар в заповеднике Утриш – есть ли угроза распространения огня - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Пожар в заповеднике Утриш – есть ли угроза распространения огня
Угрозы дальнейшего распространения пламени на территории государственного природного заповедника Утриш в Анапе нет, ликвидация пожара продолжается. Об этом... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T18:56
2026-08-26T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Угрозы дальнейшего распространения пламени на территории государственного природного заповедника Утриш в Анапе нет, ликвидация пожара продолжается. Об этом заявил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.Накануне сообщалось, что площадь пожара на территории заповедника Утриш составляет 3,5 га. Возгорание возникло после падения БПЛА. На месте развернут оперштаб. Позже стало известно, что площадь пожара выросла в 20 раз. В среду в Краснодарском крае из-за пожара ввели локальный режим ЧС.По его словам, в ликвидации пожара задействованы 193 человека и 53 единицы техники, привлечена авиация МЧС России – самолет Бе-200 и вертолет Ми-8. Процесс тушения осложняется сильными порывами ветра, труднодоступным рельефом, сухой и жаркой погодой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ялтинском заповеднике может иметь катастрофические последствияПлощадь пожара в заповеднике "Утриш" в Анапе выросла в 20 раз"Люди готовы помогать!" - ветеран СВО и глава Общественной палаты о пожаре в Ялте
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РИА Новости Крым
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пожар, краснодарский край, кубань, новости, мчс краснодарского края
Пожар в заповеднике Утриш – есть ли угроза распространения огня

Угрозы распространения пожара в заповедника Утриш нет – МЧС

18:56 26.08.2026
 
© Глава города-курорта Анапа Светлана МасловаПожар в заповеднике "Утриш"
Пожар в заповеднике Утриш
© Глава города-курорта Анапа Светлана Маслова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Угрозы дальнейшего распространения пламени на территории государственного природного заповедника Утриш в Анапе нет, ликвидация пожара продолжается. Об этом заявил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.
Накануне сообщалось, что площадь пожара на территории заповедника Утриш составляет 3,5 га. Возгорание возникло после падения БПЛА. На месте развернут оперштаб. Позже стало известно, что площадь пожара выросла в 20 раз. В среду в Краснодарском крае из-за пожара ввели локальный режим ЧС.
"На данный момент площадь, пройденная огнем, составляет 70 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", – проинформировал Субочев, комментарий которого опубликован в официальном канале краевого оперштаба в МАКС.
По его словам, в ликвидации пожара задействованы 193 человека и 53 единицы техники, привлечена авиация МЧС России – самолет Бе-200 и вертолет Ми-8. Процесс тушения осложняется сильными порывами ветра, труднодоступным рельефом, сухой и жаркой погодой.
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