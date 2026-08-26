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Пожар в заповеднике Утриш – есть ли угроза распространения огня

Пожар в заповеднике Утриш – есть ли угроза распространения огня - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Пожар в заповеднике Утриш – есть ли угроза распространения огня

Угрозы дальнейшего распространения пламени на территории государственного природного заповедника Утриш в Анапе нет, ликвидация пожара продолжается. Об этом... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T18:56

2026-08-26T18:56

2026-08-26T18:56

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Угрозы дальнейшего распространения пламени на территории государственного природного заповедника Утриш в Анапе нет, ликвидация пожара продолжается. Об этом заявил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.Накануне сообщалось, что площадь пожара на территории заповедника Утриш составляет 3,5 га. Возгорание возникло после падения БПЛА. На месте развернут оперштаб. Позже стало известно, что площадь пожара выросла в 20 раз. В среду в Краснодарском крае из-за пожара ввели локальный режим ЧС.По его словам, в ликвидации пожара задействованы 193 человека и 53 единицы техники, привлечена авиация МЧС России – самолет Бе-200 и вертолет Ми-8. Процесс тушения осложняется сильными порывами ветра, труднодоступным рельефом, сухой и жаркой погодой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ялтинском заповеднике может иметь катастрофические последствияПлощадь пожара в заповеднике "Утриш" в Анапе выросла в 20 раз"Люди готовы помогать!" - ветеран СВО и глава Общественной палаты о пожаре в Ялте

краснодарский край

кубань

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, краснодарский край, кубань, новости, мчс краснодарского края