https://crimea.ria.ru/20260826/pomosch-sevastopolyu-ot-pravitelstva-moskvy--chto-sdelano-1158836491.html

Помощь Севастополю от правительства Москвы – что сделано

Помощь Севастополю от правительства Москвы – что сделано - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Помощь Севастополю от правительства Москвы – что сделано

Правительство Москвы продолжит оказывать помощь Севастополю по линии городского благоустройства, строительства и безопасности. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T21:04

2026-08-26T21:04

2026-08-26T21:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Правительство Москвы продолжит оказывать помощь Севастополю по линии городского благоустройства, строительства и безопасности. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.По его словам, в этом году, благодаря столичной помощи в Севастополе приведены в порядок ключевые общественные пространства, дворовые территории и проезды, обновляется уличное освещение, проводится модернизация инженерных сетей и закупка новой спецтехники для городских служб."Под ключ капитально ремонтируем школы и модернизируем объекты здравоохранения. Проводим большую совместную работу по усилению безопасности города и защите ключевых объектов", – также перечислил губернатор.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее констатирровал, что столица оказывает Крыму, а особенно Севастополю, "огромный объем помощи". В том числе проводятся реконструкции улиц и парковых зон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как меняется центр Севастополя, пока вы сидите дома: фоторепортажВ Севастополе дети могут попробовать себя в роли ландшафтных дизайнеровВ Москве годовщину "Крымской весны" будут праздновать три дня

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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