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Помощь Севастополю от правительства Москвы – что сделано
Помощь Севастополю от правительства Москвы – что сделано - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Помощь Севастополю от правительства Москвы – что сделано
Правительство Москвы продолжит оказывать помощь Севастополю по линии городского благоустройства, строительства и безопасности. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T21:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Правительство Москвы продолжит оказывать помощь Севастополю по линии городского благоустройства, строительства и безопасности. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.По его словам, в этом году, благодаря столичной помощи в Севастополе приведены в порядок ключевые общественные пространства, дворовые территории и проезды, обновляется уличное освещение, проводится модернизация инженерных сетей и закупка новой спецтехники для городских служб."Под ключ капитально ремонтируем школы и модернизируем объекты здравоохранения. Проводим большую совместную работу по усилению безопасности города и защите ключевых объектов", – также перечислил губернатор.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее констатирровал, что столица оказывает Крыму, а особенно Севастополю, "огромный объем помощи". В том числе проводятся реконструкции улиц и парковых зон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как меняется центр Севастополя, пока вы сидите дома: фоторепортажВ Севастополе дети могут попробовать себя в роли ландшафтных дизайнеровВ Москве годовщину "Крымской весны" будут праздновать три дня
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севастополь, сергей собянин, москва, новости севастополя, крым, новости крыма
Помощь Севастополю от правительства Москвы – что сделано
Правительство Москвы продолжит оказывать помощь Севастополю – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Правительство Москвы продолжит оказывать помощь Севастополю по линии городского благоустройства, строительства и безопасности. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
"Сергей Семенович и правительство Москвы всегда оказывают нашему городу огромную помощь, а сейчас эта поддержка ощущается особенно остро. Благодаря столице мы "под ключ" обновляем школы и больницы, благоустраиваем дворы, модернизируем ЖКХ и укрепляем безопасность", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По его словам, в этом году, благодаря столичной помощи в Севастополе приведены в порядок ключевые общественные пространства, дворовые территории и проезды, обновляется уличное освещение, проводится модернизация инженерных сетей и закупка новой спецтехники для городских служб.
"Под ключ капитально ремонтируем школы и модернизируем объекты здравоохранения. Проводим большую совместную работу по усилению безопасности города и защите ключевых объектов", – также перечислил губернатор.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее констатирровал, что столица оказывает Крыму, а особенно Севастополю, "огромный объем помощи". В том числе проводятся
реконструкции улиц и парковых зон.
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