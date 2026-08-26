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Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Погода в Крыму в среду
Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Погода в Крыму в среду
В среду в Крыму сохранится сухая жаркая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.08.2026
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится сухая жаркая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с; днем восточный, северо-восточный 7-12 м/с местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +28...+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +18 до +22 градусов ночью, а днем поднимутся до +29...+32.В западных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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евпатория
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в среду

В Крыму в среду до +33 градусов и без осадков

00:01 26.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛавандовые поля в Крыму
Лавандовые поля в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится сухая жаркая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем восточный, северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, на южном и восточном побережье до +22, днем +28…+33 градуса, в горах +20…+25", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с; днем восточный, северо-восточный 7-12 м/с местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +28...+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +18 до +22 градусов ночью, а днем поднимутся до +29...+32.
В западных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 26 августа
23:32В центре и на востоке Крыма работает ПВО
23:07Землетрясение у берегов Севастополя и режим ЧС в Ялте: главное за день
22:55Ювелирная точность: бойцы "Днепра" уничтожили авто с личным составом ВСУ
22:42В Минсельхозе России создали оперштаб для перенаправления экспорта продукции
22:21Где заправиться в Севастополе в среду
22:08Крымский мост: обстановка на объекте вечером 25 августа
21:56Как правильно собрать ребенка в школу – советы эксперта
21:35В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в России
21:20"Ночь кино": 50 площадок Крыма покажут фильмы в рамках всероссийской акции
21:10Как школы Симферополя готовят к новому учебному году
20:57У берегов Севастополя произошло землетрясение
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20:21Как проходит диспансеризация в Крыму
20:11В Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга
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