https://crimea.ria.ru/20260826/pogoda-v-krymu-v-sredu-1158777872.html
Погода в Крыму в среду
Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Погода в Крыму в среду
В среду в Крыму сохранится сухая жаркая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T00:01
2026-08-26T00:01
2026-08-26T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0c/1157570677_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_725fff6c1aca8fcacd36e14c5a643003.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится сухая жаркая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с; днем восточный, северо-восточный 7-12 м/с местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +28...+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +18 до +22 градусов ночью, а днем поднимутся до +29...+32.В западных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260804/krym-stal-vizitnoy-kartochkoy-klimaticheskikh-izmeneniy-v-rossii--ekspert-1157881423.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0c/1157570677_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac7a0de3c776fa576a401620a06ff019.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится сухая жаркая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем восточный, северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, на южном и восточном побережье до +22, днем +28…+33 градуса, в горах +20…+25", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с; днем восточный, северо-восточный 7-12 м/с местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +28...+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +18 до +22 градусов ночью, а днем поднимутся до +29...+32.
В западных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.