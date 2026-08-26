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Подросток пострадал при столкновении двух мопедов в Крыму - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Подросток пострадал при столкновении двух мопедов в Крыму
Подросток пострадал при столкновении двух мопедов в Крыму - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Подросток пострадал при столкновении двух мопедов в Крыму
ДТП с участием двух мопедов произошло в Кировском районе Крыма. В результате происшествия пострадал подросток. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T11:50
2026-08-26T11:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. ДТП с участием двух мопедов произошло в Кировском районе Крыма. В результате происшествия пострадал подросток. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.В результате ДТП пострадал 15-летний пассажир одного из мопедов.По факту аварии проводится проверка, ход которой контролирует прокуратура Крыма. Ранее сообщалось, что в Кировском районе Крыма подросток на питбайке сбил девятилетнего ребенка на электросамокате, обоих доставили в больницу с различными травмами. ДТП произошло 17 августа на пересечении улиц Клубная и Калинина в селе Изюмовка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму два человека погибли в ДТП и 26 пострадалиДвое детей попали под колеса легковушки на КубаниВ страшной аварии под Ростовом погибли пять человек
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крым, новости крыма, прокуратура республики крым, кировский район крыма, дтп в крыму и севастополе
Подросток пострадал при столкновении двух мопедов в Крыму

На дороге в Кировском районе Крыма столкнулись два мопеда – пострадал подросток

11:50 26.08.2026 (обновлено: 11:51 26.08.2026)
 
© Прокуратура КрымаДТП с мопедами в Кировском районе Крыма
ДТП с мопедами в Кировском районе Крыма
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. ДТП с участием двух мопедов произошло в Кировском районе Крыма. В результате происшествия пострадал подросток. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
"25 августа водитель мопеда 2011 года рождения, двигаясь по дороге Синицино - Красновка, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение еще с одним мопедом под управлением сверстника", – рассказали в надзорном ведомстве.
В результате ДТП пострадал 15-летний пассажир одного из мопедов.
По факту аварии проводится проверка, ход которой контролирует прокуратура Крыма.
Ранее сообщалось, что в Кировском районе Крыма подросток на питбайке сбил девятилетнего ребенка на электросамокате, обоих доставили в больницу с различными травмами. ДТП произошло 17 августа на пересечении улиц Клубная и Калинина в селе Изюмовка.
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