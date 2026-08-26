https://crimea.ria.ru/20260826/podrostok-postradal-pri-stolknovenii-dvukh-mopedov-v-krymu-1158818783.html

Подросток пострадал при столкновении двух мопедов в Крыму

Подросток пострадал при столкновении двух мопедов в Крыму - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Подросток пострадал при столкновении двух мопедов в Крыму

ДТП с участием двух мопедов произошло в Кировском районе Крыма. В результате происшествия пострадал подросток. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T11:50

2026-08-26T11:50

2026-08-26T11:51

ситуация на дорогах крыма

крым

новости крыма

прокуратура республики крым

кировский район крыма

дтп в крыму и севастополе

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1a/1158818653_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_c906a6eb0fe9673eabd11e4aa07a0ae0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. ДТП с участием двух мопедов произошло в Кировском районе Крыма. В результате происшествия пострадал подросток. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.В результате ДТП пострадал 15-летний пассажир одного из мопедов.По факту аварии проводится проверка, ход которой контролирует прокуратура Крыма. Ранее сообщалось, что в Кировском районе Крыма подросток на питбайке сбил девятилетнего ребенка на электросамокате, обоих доставили в больницу с различными травмами. ДТП произошло 17 августа на пересечении улиц Клубная и Калинина в селе Изюмовка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму два человека погибли в ДТП и 26 пострадалиДвое детей попали под колеса легковушки на КубаниВ страшной аварии под Ростовом погибли пять человек

крым

кировский район крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, прокуратура республики крым, кировский район крыма, дтп в крыму и севастополе