Площадь пожара в заповеднике "Утриш" в Анапе выросла в 20 раз
Возникший из-за падения дрона пожар на территории заповедника на Кубани вырос до 70 га
© Глава города-курорта Анапа Светлана МасловаПожар в заповеднике "Утриш"
© Глава города-курорта Анапа Светлана Маслова
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Площадь пожара на территории заповедника "Утриш" в Краснодарском крае выросла в 20 раз - до 70 га. Тушение продолжается. Об этом заявила глава Анапы Светлана Маслова в своем канале в МАКС.
Накануне сообщалось, что площадь пожара на территории заповедника "Утриш" составляет 3,5 га. Возгорание возникло после падения БПЛА. На месте развернут оперштаб.
© Глава Анапы Светлана МасловаШтаб на месте пожара в заповеднике "Утриш"
© Глава Анапы Светлана Маслова
Штаб на месте пожара в заповеднике "Утриш"
"Тушение пожара на Утрише продолжается. Его площадь уже достигла 70 га. На сегодняшний момент в ликвидации огня задействована группировка сил и средств из 119 человек и 30 единиц техники", – сообщила Маслова.
По ее информации, работы по тушению пожара осложняют горный ландшафт и труднодоступная местность. В ближайшее время запланирован вылет вертолета из Геленджика, однако его могут отложить из-за сильного ветра.
"Принимаются все необходимые меры для спасения заповедника. На въезде со стороны ВДЦ "Смена" дежурит наряд полиции, въезд временно ограничен, чтобы не мешать работе служб и в целях безопасности", – подчеркнула глава Анапы.
Ранее сообщалось, что 19 августа произошел пожар в труднодоступной горной местности в Ялте. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А 21 августа стало известно, что площадь выросла до 50 гектаров. Далее с 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К нему наряду с РСЧС привлечены добровольцы. Ситуация признана природной ЧС.