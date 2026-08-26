https://crimea.ria.ru/20260826/ploschad-pozhara-v-zapovednike-utrish-v-anape-vyrosla-v-20-raz-1158814933.html

Площадь пожара в заповеднике "Утриш" в Анапе выросла в 20 раз

Площадь пожара в заповеднике "Утриш" в Анапе выросла в 20 раз - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Площадь пожара в заповеднике "Утриш" в Анапе выросла в 20 раз

Площадь пожара на территории заповедника "Утриш" в Краснодарском крае выросла в 20 раз - до 70 га. Тушение продолжается. Об этом заявила глава Анапы Светлана... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T10:08

2026-08-26T10:08

2026-08-26T10:08

краснодарский край

новости

светлана маслова

пожар

заповедники

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Площадь пожара на территории заповедника "Утриш" в Краснодарском крае выросла в 20 раз - до 70 га. Тушение продолжается. Об этом заявила глава Анапы Светлана Маслова в своем канале в МАКС.Накануне сообщалось, что площадь пожара на территории заповедника "Утриш" составляет 3,5 га. Возгорание возникло после падения БПЛА. На месте развернут оперштаб.По ее информации, работы по тушению пожара осложняют горный ландшафт и труднодоступная местность. В ближайшее время запланирован вылет вертолета из Геленджика, однако его могут отложить из-за сильного ветра.Ранее сообщалось, что 19 августа произошел пожар в труднодоступной горной местности в Ялте. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А 21 августа стало известно, что площадь выросла до 50 гектаров. Далее с 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К нему наряду с РСЧС привлечены добровольцы. Ситуация признана природной ЧС. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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краснодарский край

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краснодарский край, новости, светлана маслова, пожар, заповедники