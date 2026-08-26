https://crimea.ria.ru/20260826/pervye-dannye-o-pogibshikh-v-nepale---navodnenie-uneslo-zhizni-bolee-70-chelovek-1158831926.html

Первые данные о погибших в Непале - наводнение унесло жизни более 70 человек

Первые данные о погибших в Непале - наводнение унесло жизни более 70 человек - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Первые данные о погибших в Непале - наводнение унесло жизни более 70 человек

До 72 выросло количество погибших из-за наводнения в Непале, сообщает китайский телеканал CCTV со ссылкой на данные местной полиции. РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T17:02

2026-08-26T17:02

2026-08-26T17:02

непал

наводнение

в мире

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. До 72 выросло количество погибших из-за наводнения в Непале, сообщает китайский телеканал CCTV со ссылкой на данные местной полиции.Утром в среду мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав серьезные разрушения в округе Расува. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки.Более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести после наводнения в Непале, сообщило управление страны по туризму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260826/bedstvie-v-nepale-iz-za-navodneniya-bez-vesti-propali-pochti-400-turistov-1158826390.html

непал

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наводнение в Непале Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхоте-Коши в среду утром, вызвав серьезные разрушения, власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению, сообщает Kathmandu Post. 2026-08-26T17:02 true PT0M47S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

непал, наводнение, в мире, происшествия, новости