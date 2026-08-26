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Первые данные о погибших в Непале - наводнение унесло жизни более 70 человек - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Первые данные о погибших в Непале - наводнение унесло жизни более 70 человек
Первые данные о погибших в Непале - наводнение унесло жизни более 70 человек - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Первые данные о погибших в Непале - наводнение унесло жизни более 70 человек
До 72 выросло количество погибших из-за наводнения в Непале, сообщает китайский телеканал CCTV со ссылкой на данные местной полиции. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T17:02
2026-08-26T17:02
непал
наводнение
в мире
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. До 72 выросло количество погибших из-за наводнения в Непале, сообщает китайский телеканал CCTV со ссылкой на данные местной полиции.Утром в среду мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав серьезные разрушения в округе Расува. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки.Более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести после наводнения в Непале, сообщило управление страны по туризму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260826/bedstvie-v-nepale-iz-za-navodneniya-bez-vesti-propali-pochti-400-turistov-1158826390.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Наводнение в Непале
Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхоте-Коши в среду утром, вызвав серьезные разрушения, власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению, сообщает Kathmandu Post.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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непал, наводнение, в мире, происшествия, новости
Первые данные о погибших в Непале - наводнение унесло жизни более 70 человек

Первые данные о погибших в Непале - наводнение унесло жизни как минимум 70 человек

17:02 26.08.2026
 
© Скриншот видеоНаводнение в Непале
Наводнение в Непале
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. До 72 выросло количество погибших из-за наводнения в Непале, сообщает китайский телеканал CCTV со ссылкой на данные местной полиции.

"По сообщению полиции Непала, поступившему вечером 26 августа, число погибших в результате наводнения в северных районах страны возросло до 72 человек", - говорится в сообщении.

Утром в среду мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав серьезные разрушения в округе Расува. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки.
Более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести после наводнения в Непале, сообщило управление страны по туризму.
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