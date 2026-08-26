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Пеннивайз из фильма "Оно" – умер актер Тим Карри - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Пеннивайз из фильма "Оно" – умер актер Тим Карри
Пеннивайз из фильма "Оно" – умер актер Тим Карри - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Пеннивайз из фильма "Оно" – умер актер Тим Карри
Актер Тим Карри, известный по роли Пеннивайза в фильме "Оно", ушел из жизни на 81 году. Об этом сообщают американские СМИ. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T19:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Актер Тим Карри, известный по роли Пеннивайза в фильме "Оно", ушел из жизни на 81 году. Об этом сообщают американские СМИ.Карри было 80 лет. В 2012 году актер перенес тяжелый инсульт, после которого передвигался на инвалидной коляске.Тима Карри многие помнят по роли Пеннивайза в экранизации романа "Оно" 90-х годов. Он также известен образом старшего консьержа отеля в фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Пеннивайз из фильма "Оно" – умер актер Тим Карри

Звезда фильмов "Оно" и "Один дома" Тим Карри умер на 81 году жизни - СМИ

19:00 26.08.2026
 
© Кадр из фильмаАктер Тим Карри
Актер Тим Карри
© Кадр из фильма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Актер Тим Карри, известный по роли Пеннивайза в фильме "Оно", ушел из жизни на 81 году. Об этом сообщают американские СМИ.
"Актер, страдавший от серьезных проблем со здоровьем более десяти лет, скончался поздно вечером во вторник в своем доме в Лос-Анджелесе", — следует из публикации издания TMZ.
Карри было 80 лет. В 2012 году актер перенес тяжелый инсульт, после которого передвигался на инвалидной коляске.Тима Карри многие помнят по роли Пеннивайза в экранизации романа "Оно" 90-х годов. Он также известен образом старшего консьержа отеля в фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке".
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