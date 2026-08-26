https://crimea.ria.ru/20260826/ochered-na-krymskom-mostu-skolko-zhdat-proezda-1158812221.html
Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда
Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T09:07
2026-08-26T09:07
2026-08-26T11:02
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
керчь
транспорт
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:441:1161:1094_1920x0_80_0_0_29675f022cf653586c2e4dd538d135a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг- РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Время ожидания менее часа.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:264:1161:1135_1920x0_80_0_0_2b7d1cd10ba5402d555185a63817cb77.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, транспорт, логистика
Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда
Очередь на Крымском мосту составляет 60 авто
09:07 26.08.2026 (обновлено: 11:02 26.08.2026)