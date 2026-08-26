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Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда
Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T09:07
2026-08-26T11:02
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг- РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Время ожидания менее часа.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда

Очередь на Крымском мосту составляет 60 авто

09:07 26.08.2026 (обновлено: 11:02 26.08.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг- РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.

"По состоянию на 09:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 60 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания менее часа.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
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