https://crimea.ria.ru/20260826/novosti-kryma---chto-sluchilos-za-noch-1158808457.html

Новости Крыма - что случилось за ночь

Новости Крыма - что случилось за ночь - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Новости Крыма - что случилось за ночь

В Крыму в ночь на среду объявляли ракетную опасность, в Севастополе включали сирены воздушной тревоги. Крымский мост работает штатно. РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T06:17

2026-08-26T06:17

2026-08-26T08:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на среду объявляли ракетную опасность, в Севастополе включали сирены воздушной тревоги. Крымский мост работает штатно.Ракетная опасность в Крыму Сообщение о беспилотной опасности над Крымом поступило от регионального главка МЧС России* во вторник вечером – по информации ведомства в центральных и восточных районах республики работали силы противовоздушной обороны. Спасатели призвали жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.После полуночи в Крыму объявили ракетную опасность. Спустя полчаса дали отбой. При этом угроза атаки беспилотников сохранялась до 3.42. К настоящему времени режим тревоги снят.Воздушная тревога в СевастополеВ Севастополе также после полуночи зазвучали сирены воздушной тревоги. Отбой дали через 20 минут. О последствиях не сообщалось.По информации городского департамента транспорта, катера и паром работают штатно. Троллейбусы вышли на все маршрутах, но ходят с увеличенным интервалом. Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.Крымский мостДвижение по Крымскому мосту в течение ночи не перекрывали. По состоянию на 6 утра среды проезд свободен, очередей на мостовом переходе нет.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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