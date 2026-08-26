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Новости Крыма - что случилось за ночь - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Новости Крыма - что случилось за ночь
Новости Крыма - что случилось за ночь - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Новости Крыма - что случилось за ночь
В Крыму в ночь на среду объявляли ракетную опасность, в Севастополе включали сирены воздушной тревоги. Крымский мост работает штатно. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T06:17
2026-08-26T08:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на среду объявляли ракетную опасность, в Севастополе включали сирены воздушной тревоги. Крымский мост работает штатно.Ракетная опасность в Крыму Сообщение о беспилотной опасности над Крымом поступило от регионального главка МЧС России* во вторник вечером – по информации ведомства в центральных и восточных районах республики работали силы противовоздушной обороны. Спасатели призвали жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.После полуночи в Крыму объявили ракетную опасность. Спустя полчаса дали отбой. При этом угроза атаки беспилотников сохранялась до 3.42. К настоящему времени режим тревоги снят.Воздушная тревога в СевастополеВ Севастополе также после полуночи зазвучали сирены воздушной тревоги. Отбой дали через 20 минут. О последствиях не сообщалось.По информации городского департамента транспорта, катера и паром работают штатно. Троллейбусы вышли на все маршрутах, но ходят с увеличенным интервалом. Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.Крымский мостДвижение по Крымскому мосту в течение ночи не перекрывали. По состоянию на 6 утра среды проезд свободен, очередей на мостовом переходе нет.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост
Новости Крыма - что случилось за ночь

Новости Крыма и Севастополя - что произошло в ночь на 26 августа

06:17 26.08.2026 (обновлено: 08:20 26.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовый свет
Новый свет - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на среду объявляли ракетную опасность, в Севастополе включали сирены воздушной тревоги. Крымский мост работает штатно.

Ракетная опасность в Крыму

Сообщение о беспилотной опасности над Крымом поступило от регионального главка МЧС России* во вторник вечером – по информации ведомства в центральных и восточных районах республики работали силы противовоздушной обороны. Спасатели призвали жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.
"Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" - призвали в ведомстве.
После полуночи в Крыму объявили ракетную опасность. Спустя полчаса дали отбой. При этом угроза атаки беспилотников сохранялась до 3.42. К настоящему времени режим тревоги снят.

Воздушная тревога в Севастополе

В Севастополе также после полуночи зазвучали сирены воздушной тревоги. Отбой дали через 20 минут. О последствиях не сообщалось.
По информации городского департамента транспорта, катера и паром работают штатно. Троллейбусы вышли на все маршрутах, но ходят с увеличенным интервалом. Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.

Крымский мост

Движение по Крымскому мосту в течение ночи не перекрывали. По состоянию на 6 утра среды проезд свободен, очередей на мостовом переходе нет.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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