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Новое в законе о стоматологических услугах - что изменится - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Новое в законе о стоматологических услугах - что изменится
Новое в законе о стоматологических услугах - что изменится - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Новое в законе о стоматологических услугах - что изменится
Изменения в российском законодательстве относительно оказания стоматологических услуг, вступающие в силу 1 октября этого года, закрепят на юридическом уровне... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T20:02
2026-08-26T20:02
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красота и здоровье
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
стоматология
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Изменения в российском законодательстве относительно оказания стоматологических услуг, вступающие в силу 1 октября этого года, закрепят на юридическом уровне уже существующие нормы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил заместитель главного врача "Крымского республиканского стоматологического центра" Евгений Хвостик.Так, Минздрав обязал стоматологов применять анестезию при риске боли во время процедур. Кроме того, доврачебную стоматологическую помощь взрослым смогут оказывать фельдшер, зубной техник, гигиенист и зубной врач. Также все учреждения, где есть стоматологические отделения, кабинеты и лаборатории, должны иметь запас медикаментов для оказания помощи при анафилактическом шоке.В частности, пояснил он, уже существует обязательное проведение анестезии при вмешательствах, которые могут сопровождаться болевыми ощущениями. Сейчас планируется эту норму закрепить."Любой адекватный врач, специалист, стоматолог, безусловно, при риске возникновения болевых ощущений будет предлагать, иногда даже настаивать на проведении соответствующей адекватной анестезии", - подчеркнул он.Это касается и порядка оказания доврачебной помощи - ее и так оказывают на сегодняшний момент, добавил спикер."Как планируется в документе, доврачебную помощь будут оказывать зубные техники, стоматологические гигиенисты и фельдшеры – лица со средним медицинским образованием. Они и так оказывают эту медицинскую помощь, просто теперь это более детально оговорено в законодательстве", - объяснил он.По информации Евгения Хвостика, федеральные приказы Министерства здравоохранения регламентируют наличие тех или иных препаратов и укладок для оказания неотложной медицинской помощи, в том числе и при возникновении инфаркта, гипертонического криза, стенокардии и т.д."Сейчас это еще и закреплено на уровне обязательного нахождения на рабочем месте укладки купирования такого осложнения, как анафилактический шок. Сегодня все клиники и так обеспечены этими препаратами, по крайней мере, должны. То, что это будет закреплено на законодательном уровне, я считаю, правильным. Теперь, в случае проверки со стороны Росздравнадзора или министерства, отсутствие этой укладки может привести к аннулированию лицензии у стоматологии, либо к тому, что клиника может эту лицензию не получить", - обозначил специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В какой юридической защите нуждаются медикиВ Крыму государственную стоматологию оснастили новым оборудованиемНалоговики выявили "серые схемы" у крымских стоматологов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, красота и здоровье, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, стоматология, закон и право
Новое в законе о стоматологических услугах - что изменится

Ряд законодательных новшеств вводят для стоматологов в России с 1 октября

20:02 26.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач-стоматолог осматривает пациента
Врач-стоматолог осматривает пациента - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Изменения в российском законодательстве относительно оказания стоматологических услуг, вступающие в силу 1 октября этого года, закрепят на юридическом уровне уже существующие нормы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил заместитель главного врача "Крымского республиканского стоматологического центра" Евгений Хвостик.
Так, Минздрав обязал стоматологов применять анестезию при риске боли во время процедур. Кроме того, доврачебную стоматологическую помощь взрослым смогут оказывать фельдшер, зубной техник, гигиенист и зубной врач. Также все учреждения, где есть стоматологические отделения, кабинеты и лаборатории, должны иметь запас медикаментов для оказания помощи при анафилактическом шоке.
"Данным документом закрепляются определенные нормы, которые, по большому счету, и так существуют. То есть мы говорим о том, что сейчас происходит на самом деле, закрепляется федеральным законодательством", - отметил гость эфира.
В частности, пояснил он, уже существует обязательное проведение анестезии при вмешательствах, которые могут сопровождаться болевыми ощущениями. Сейчас планируется эту норму закрепить.
"Любой адекватный врач, специалист, стоматолог, безусловно, при риске возникновения болевых ощущений будет предлагать, иногда даже настаивать на проведении соответствующей адекватной анестезии", - подчеркнул он.
Это касается и порядка оказания доврачебной помощи - ее и так оказывают на сегодняшний момент, добавил спикер.
"Как планируется в документе, доврачебную помощь будут оказывать зубные техники, стоматологические гигиенисты и фельдшеры – лица со средним медицинским образованием. Они и так оказывают эту медицинскую помощь, просто теперь это более детально оговорено в законодательстве", - объяснил он.
По информации Евгения Хвостика, федеральные приказы Министерства здравоохранения регламентируют наличие тех или иных препаратов и укладок для оказания неотложной медицинской помощи, в том числе и при возникновении инфаркта, гипертонического криза, стенокардии и т.д.
"Сейчас это еще и закреплено на уровне обязательного нахождения на рабочем месте укладки купирования такого осложнения, как анафилактический шок. Сегодня все клиники и так обеспечены этими препаратами, по крайней мере, должны. То, что это будет закреплено на законодательном уровне, я считаю, правильным. Теперь, в случае проверки со стороны Росздравнадзора или министерства, отсутствие этой укладки может привести к аннулированию лицензии у стоматологии, либо к тому, что клиника может эту лицензию не получить", - обозначил специалист.
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