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Новая атака ВСУ на Севастополь - сбиты еще два дрона - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Новая атака ВСУ на Севастополь - сбиты еще два дрона
Новая атака ВСУ на Севастополь - сбиты еще два дрона - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Новая атака ВСУ на Севастополь - сбиты еще два дрона
Над Севастополем сбили еще два беспилотника, очередная атака ВСУ на город отбита. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Над Севастополем сбили еще два беспилотника, очередная атака ВСУ на город отбита. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее сообщалось, что во время атаки ВСУ сбиты четыре дрона. Противник совершил первую за долгое время ракетную атаку на Севастополь минувшей ночью. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" над акваторией Черного моря.Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новая атака ВСУ на Севастополь - сбиты еще два дрона

Новая атака ВСУ на Севастополь - сбиты еще два дрона

16:12 26.08.2026 (обновлено: 16:15 26.08.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство МОГ группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевое дежурство МОГ группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Над Севастополем сбили еще два беспилотника, очередная атака ВСУ на город отбита. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 2 вражеских беспилотника. Никто из людей не пострадал. После падения обломков от сбитых БПЛА Спасательная служба зафиксировала два возгорания: в районе горы Ильяс-Кая и Терновки", - написал он в МАКС.
Ранее сообщалось, что во время атаки ВСУ сбиты четыре дрона. Противник совершил первую за долгое время ракетную атаку на Севастополь минувшей ночью. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" над акваторией Черного моря.
Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе Крымом.
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