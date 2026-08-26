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Новая атака ВСУ на Севастополь - сбиты еще два дрона

Новая атака ВСУ на Севастополь - сбиты еще два дрона - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Новая атака ВСУ на Севастополь - сбиты еще два дрона

Над Севастополем сбили еще два беспилотника, очередная атака ВСУ на город отбита. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T16:12

2026-08-26T16:12

2026-08-26T16:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Над Севастополем сбили еще два беспилотника, очередная атака ВСУ на город отбита. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее сообщалось, что во время атаки ВСУ сбиты четыре дрона. Противник совершил первую за долгое время ракетную атаку на Севастополь минувшей ночью. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" над акваторией Черного моря.Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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