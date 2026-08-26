https://crimea.ria.ru/20260826/napadali-na-lyudey-v-rossii-zaderzhany-11-terroristov-radikalov-1158815519.html

Нападали на людей: в России задержаны 11 террористов-радикалов

Нападали на людей: в России задержаны 11 террористов-радикалов - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Нападали на людей: в России задержаны 11 террористов-радикалов

В Кабардино-Балкарии задержаны 11 участников международной террористической организации (МТО), которые пропагандировали радикальную идеологию и совершали... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T10:35

2026-08-26T10:35

2026-08-26T10:35

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кабардино-балкария

терроризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Кабардино-Балкарии задержаны 11 участников международной террористической организации (МТО), которые пропагандировали радикальную идеологию и совершали нападения на граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Суд избрал всем задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.Ранее в Пятигорске был задержан мигрант, который по заданию международной террористической организации планировал взорвать бомбу у здания городской прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как на фронте: в РФ призвали к жестким мерам для предотвращения терактовСклад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористовРоссиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФ

кабардино-балкария

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, кабардино-балкария, терроризм