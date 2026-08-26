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Нападали на людей: в России задержаны 11 террористов-радикалов - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Нападали на людей: в России задержаны 11 террористов-радикалов
Нападали на людей: в России задержаны 11 террористов-радикалов - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Нападали на людей: в России задержаны 11 террористов-радикалов
В Кабардино-Балкарии задержаны 11 участников международной террористической организации (МТО), которые пропагандировали радикальную идеологию и совершали... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T10:35
2026-08-26T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Кабардино-Балкарии задержаны 11 участников международной террористической организации (МТО), которые пропагандировали радикальную идеологию и совершали нападения на граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Суд избрал всем задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.Ранее в Пятигорске был задержан мигрант, который по заданию международной террористической организации планировал взорвать бомбу у здания городской прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как на фронте: в РФ призвали к жестким мерам для предотвращения терактовСклад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористовРоссиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФ
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, кабардино-балкария, терроризм
Нападали на людей: в России задержаны 11 террористов-радикалов

В Кабардино-Балкарии задержаны 11 участников террористической организации – ФСБ

10:35 26.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Кабардино-Балкарии задержаны 11 участников международной террористической организации (МТО), которые пропагандировали радикальную идеологию и совершали нападения на граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
"В Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики задержаны 11 участников террористической ячейки одной из МТО, пропагандировавших радикальную идеологию, а также совершавших насильственные акции в отношении граждан, не разделяющих их взгляды", - говорится в сообщении.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Суд избрал всем задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Пятигорске был задержан мигрант, который по заданию международной террористической организации планировал взорвать бомбу у здания городской прокуратуры.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиКабардино-БалкарияТерроризм
 
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