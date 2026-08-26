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На Кубани ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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На Кубани ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике
На Кубани ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике - РИА Новости Крым, 26.08.2026
На Кубани ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике
В Краснодарском крае ввели локальный режим ЧС из-за крупного пожара в заповеднике "Утриш". Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T11:37
2026-08-26T11:37
пожар
анапа
краснодарский край
новости
вениамин кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае ввели локальный режим ЧС из-за крупного пожара в заповеднике "Утриш". Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Накануне сообщалось, что площадь пожара на территории заповедника "Утриш" составляет 3,5 га. Возгорание возникло после падения БПЛА. На месте развернут оперштаб. Позже стало известно, что площадь пожара выросла в 20 раз.По информации Кондратьева, к тушению пожара в заповеднике готовятся самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8. Экипажи приступят к сбросу воды на очаги возгорания в труднодоступной местности как только позволят погодные условия. Работу осложняет сильный ветер в районе тушения пожара."В ближайшее время продолжим наращивать группировку сил и средств. Все службы работают в усиленном режиме", – добавил Кондратьев.Он отметил, что для координации работ на место выехал заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Лагутин.Ранее сообщалось, что на сегодняшний момент в ликвидации огня задействована группировка сил и средств из 119 человек и 30 единиц техники. Принимаются все необходимые меры для спасения заповедника.19 августа произошел пожар в труднодоступной горной местности в Ялте. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А 21 августа стало известно, что площадь выросла до 50 гектаров. Далее с 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К нему наряду с РСЧС привлечены добровольцы. Ситуация признана природной ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пожар, анапа, краснодарский край, новости, вениамин кондратьев
На Кубани ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Краснодарском крае из-за пожара в заповеднике "Утриш"

11:37 26.08.2026
 
© Глава Анапы Светлана МасловаТушение пожара в заповеднике "Утриш" в Краснодарском крае
Тушение пожара в заповеднике Утриш в Краснодарском крае
© Глава Анапы Светлана Маслова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае ввели локальный режим ЧС из-за крупного пожара в заповеднике "Утриш". Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Накануне сообщалось, что площадь пожара на территории заповедника "Утриш" составляет 3,5 га. Возгорание возникло после падения БПЛА. На месте развернут оперштаб. Позже стало известно, что площадь пожара выросла в 20 раз.
"Огонь прошел около 70 гектаров заповедной территории. По последней информации, локальные очаги возгорания занимают 15 гектаров. Сегодня утром там введен режим чрезвычайной ситуации", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
По информации Кондратьева, к тушению пожара в заповеднике готовятся самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8. Экипажи приступят к сбросу воды на очаги возгорания в труднодоступной местности как только позволят погодные условия. Работу осложняет сильный ветер в районе тушения пожара.
"В ближайшее время продолжим наращивать группировку сил и средств. Все службы работают в усиленном режиме", – добавил Кондратьев.
© Глава Анапы Светлана МасловаТушение пожара в заповеднике "Утриш" в Краснодарском крае
Тушение пожара в заповеднике Утриш в Краснодарском крае
© Глава Анапы Светлана Маслова
Тушение пожара в заповеднике "Утриш" в Краснодарском крае
Он отметил, что для координации работ на место выехал заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Лагутин.
Ранее сообщалось, что на сегодняшний момент в ликвидации огня задействована группировка сил и средств из 119 человек и 30 единиц техники. Принимаются все необходимые меры для спасения заповедника.
19 августа произошел пожар в труднодоступной горной местности в Ялте. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А 21 августа стало известно, что площадь выросла до 50 гектаров. Далее с 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К нему наряду с РСЧС привлечены добровольцы. Ситуация признана природной ЧС.
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