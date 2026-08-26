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На Кубани ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике

На Кубани ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике - РИА Новости Крым, 26.08.2026

На Кубани ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике

В Краснодарском крае ввели локальный режим ЧС из-за крупного пожара в заповеднике "Утриш". Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T11:37

2026-08-26T11:37

2026-08-26T11:37

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае ввели локальный режим ЧС из-за крупного пожара в заповеднике "Утриш". Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Накануне сообщалось, что площадь пожара на территории заповедника "Утриш" составляет 3,5 га. Возгорание возникло после падения БПЛА. На месте развернут оперштаб. Позже стало известно, что площадь пожара выросла в 20 раз.По информации Кондратьева, к тушению пожара в заповеднике готовятся самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8. Экипажи приступят к сбросу воды на очаги возгорания в труднодоступной местности как только позволят погодные условия. Работу осложняет сильный ветер в районе тушения пожара."В ближайшее время продолжим наращивать группировку сил и средств. Все службы работают в усиленном режиме", – добавил Кондратьев.Он отметил, что для координации работ на место выехал заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Лагутин.Ранее сообщалось, что на сегодняшний момент в ликвидации огня задействована группировка сил и средств из 119 человек и 30 единиц техники. Принимаются все необходимые меры для спасения заповедника.19 августа произошел пожар в труднодоступной горной местности в Ялте. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А 21 августа стало известно, что площадь выросла до 50 гектаров. Далее с 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К нему наряду с РСЧС привлечены добровольцы. Ситуация признана природной ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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пожар, анапа, краснодарский край, новости, вениамин кондратьев