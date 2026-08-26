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На Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны

На Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны - РИА Новости Крым, 26.08.2026

На Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны

Российские силы ПВО уничтожили более полусотни вражеских дронов над Крымом и другими регионами РФ, а также над Черным морем. Об этом сообщает в среду вечером... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T20:29

2026-08-26T20:29

2026-08-26T20:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили более полусотни вражеских дронов над Крымом и другими регионами РФ, а также над Черным морем. Об этом сообщает в среду вечером Минобороны РФ.В Частности, вражеские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.В течение прошедшей ночи российские военные уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе Крымом, сообщалось ранее.Всего за минувшие сутки над Россией сбиты 12 авиабомб, три ракеты "Фламинго" и 798 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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