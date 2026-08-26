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На Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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На Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны
На Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны - РИА Новости Крым, 26.08.2026
На Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны
Российские силы ПВО уничтожили более полусотни вражеских дронов над Крымом и другими регионами РФ, а также над Черным морем. Об этом сообщает в среду вечером... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили более полусотни вражеских дронов над Крымом и другими регионами РФ, а также над Черным морем. Об этом сообщает в среду вечером Минобороны РФ.В Частности, вражеские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.В течение прошедшей ночи российские военные уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе Крымом, сообщалось ранее.Всего за минувшие сутки над Россией сбиты 12 авиабомб, три ракеты "Фламинго" и 798 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, министерство обороны рф, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, новости крыма
На Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны

Минобороны: более 50 дронов ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами РФ с начала дня

20:29 26.08.2026 (обновлено: 20:30 26.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили более полусотни вражеских дронов над Крымом и другими регионами РФ, а также над Черным морем. Об этом сообщает в среду вечером Минобороны РФ.
"С 8.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказано в сообщении российского военного ведомства.
В Частности, вражеские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
В течение прошедшей ночи российские военные уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе Крымом, сообщалось ранее.
Всего за минувшие сутки над Россией сбиты 12 авиабомб, три ракеты "Фламинго" и 798 беспилотников.
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КрымМинистерство обороны РФАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на КрымНовости Крыма
 
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