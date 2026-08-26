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Мобильные телефоны запретят в российских школах с 1 сентября - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Мобильные телефоны запретят в российских школах с 1 сентября
Мобильные телефоны запретят в российских школах с 1 сентября - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Мобильные телефоны запретят в российских школах с 1 сентября
С 1 сентября вступает в силу указ Минпросвещения РФ, закрепляющий запрет на использование мобильных телефонов во время уроков в российских школах... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T10:29
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образование в россии
минпросвещения рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября вступает в силу указ Минпросвещения РФ, закрепляющий запрет на использование мобильных телефонов во время уроков в российских школах. Соответствующие изменения внесены в Порядок организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.В 2023 году Госдума приняла закон о запрете использования школьниками на уроках мобильных телефонов и планшетов с сим-картами, в том числе в образовательных целях. Приказ Минпросвещения переводит общую норму на уровень ведомственных требований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Минпросвещения России посетил школу СимферополяНовшества в школьной программе начнут действовать по всей России с 1 сентябряВ школах России разрешать споры будут специальные комиссии
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россия, образование в россии, минпросвещения рф, дети, школа, телефон
Мобильные телефоны запретят в российских школах с 1 сентября

Российским школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках с 1 сентября

10:29 26.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября вступает в силу указ Минпросвещения РФ, закрепляющий запрет на использование мобильных телефонов во время уроков в российских школах. Соответствующие изменения внесены в Порядок организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.

"Обучающийся обязан… не использовать средства передвижной радиотелефонной связи во время учебных занятий при освоении общеобразовательных программ, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, иных экстренных случаев", – говорится в документе.

В 2023 году Госдума приняла закон о запрете использования школьниками на уроках мобильных телефонов и планшетов с сим-картами, в том числе в образовательных целях. Приказ Минпросвещения переводит общую норму на уровень ведомственных требований.
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РоссияОбразование в РоссииМинпросвещения РФдетиШколаТелефон
 
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