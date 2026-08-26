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"Люди готовы помогать!" - ветеран СВО и глава Общественной палаты о пожаре в Ялте - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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"Люди готовы помогать!" - ветеран СВО и глава Общественной палаты о пожаре в Ялте
"Люди готовы помогать!" - ветеран СВО и глава Общественной палаты о пожаре в Ялте - РИА Новости Крым, 26.08.2026
"Люди готовы помогать!" - ветеран СВО и глава Общественной палаты о пожаре в Ялте
Тушить пожар в Ялте едут волонтеры со всего Крыма, лесники и спасатели внеурочно выходят на смены, и делают это добровольно, потому что не могут остаться в... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T11:22
2026-08-26T11:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Тушить пожар в Ялте едут волонтеры со всего Крыма, лесники и спасатели внеурочно выходят на смены, и делают это добровольно, потому что не могут остаться в стороне, когда горит их родной Крым. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал председатель Общественной палаты Крыма (ОП РК), ветеран спецоперации Илья Казаков.По словам Казакова, к тушению масштабного пожара привлечены силы Росгвардии, МЧС России и Крыма, с огнем борются лесники и волонтеры.Тушение пожара осложняет очень непростой рельеф местности, склон в 50-60 градусов и открытые выходы скальной породы, вообще вертикальные. По низам огонь потушили, он ушел на скалы, а сильный ветер с моря раздул огонь, уточнил он.Лесной пожар в ЯлтеОгонь в труднодоступной горной местности в Ялте вспыхнул 19 августа. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А на следующий день уже стало известно, что огонь распространился уже на 50 гектаров. Далее с 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К нему наряду с РСЧС привлечены добровольцы. Во вторник масштабному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС регионального характера.С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь пожара в заповеднике "Утриш" в Анапе выросла в 20 разПредупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности продлили в Крыму и СевастополеПожары в лесу увидят быстрее: система мониторинга молний появится в Крыму
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ялта, пожар, новости крыма, крым, происшествия, общественная палата крыма, илья казаков
"Люди готовы помогать!" - ветеран СВО и глава Общественной палаты о пожаре в Ялте

На пожар в Ялте вместе с волонтерами приехал глава Общественной палаты Крыма Илья Казаков

11:22 26.08.2026 (обновлено: 11:25 26.08.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымЛесной пожар в Ялте
Лесной пожар в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Тушить пожар в Ялте едут волонтеры со всего Крыма, лесники и спасатели внеурочно выходят на смены, и делают это добровольно, потому что не могут остаться в стороне, когда горит их родной Крым. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал председатель Общественной палаты Крыма (ОП РК), ветеран спецоперации Илья Казаков.
"Когда узнал, что мой родной Крым нуждается в волонтерах, откликнулся, приехал на место пожара в Ялте, привез своих друзей и знакомых. Вообще, откликнулось много обычных ребят. Люди приезжают на своих машинах и мотоциклах. Даже сотрудники МЧС, у которых выходной, приезжают на пожар добровольно, их никто этого делать не заставляет. Я с ними общался, говорили: "Мы сами приехали, ведь горит наша Ялта, наш Крым горит". Такую позицию я очень уважаю", - рассказал Казаков в комментарии РИА Новости Крым.
По словам Казакова, к тушению масштабного пожара привлечены силы Росгвардии, МЧС России и Крыма, с огнем борются лесники и волонтеры.
"Люди готовы ехать и помогать пожарным. Я своими глазами видел, сколько там патриотов, которые готовы безвозмездно тушить, даже ночевать на месте, как это сделал один мой знакомый, который поставил там палатку и ночевал в лесу, вместе с лесниками", - поделился Казаков.
Тушение пожара осложняет очень непростой рельеф местности, склон в 50-60 градусов и открытые выходы скальной породы, вообще вертикальные. По низам огонь потушили, он ушел на скалы, а сильный ветер с моря раздул огонь, уточнил он.
© Фото: первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко в МАКСЛесной пожар
Лесной пожар
© Фото: первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко в МАКС
Лесной пожар
"В ближайшие пятницу и субботу также планируем вместе с волонтерами выехать на своей "Ниве" на место пожара в Ялте, если там все еще будет нужна наша помощь", - заключил председатель Общественной палаты Крыма.

Лесной пожар в Ялте

Огонь в труднодоступной горной местности в Ялте вспыхнул 19 августа. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А на следующий день уже стало известно, что огонь распространился уже на 50 гектаров. Далее с 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К нему наряду с РСЧС привлечены добровольцы. Во вторник масштабному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС регионального характера.
С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.
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Ветеран СВО из Алушты
16 июля, 12:38
Ветеран СВО Илья Казаков стал председателем Общественной палаты Крыма
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