https://crimea.ria.ru/20260826/lyudi-gotovy-pomogat---veteran-svo-i-glava-obschestvennoy-palaty-o-pozhare-v-yalte-1158817404.html

"Люди готовы помогать!" - ветеран СВО и глава Общественной палаты о пожаре в Ялте

"Люди готовы помогать!" - ветеран СВО и глава Общественной палаты о пожаре в Ялте - РИА Новости Крым, 26.08.2026

"Люди готовы помогать!" - ветеран СВО и глава Общественной палаты о пожаре в Ялте

Тушить пожар в Ялте едут волонтеры со всего Крыма, лесники и спасатели внеурочно выходят на смены, и делают это добровольно, потому что не могут остаться в... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T11:22

2026-08-26T11:22

2026-08-26T11:25

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илья казаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Тушить пожар в Ялте едут волонтеры со всего Крыма, лесники и спасатели внеурочно выходят на смены, и делают это добровольно, потому что не могут остаться в стороне, когда горит их родной Крым. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал председатель Общественной палаты Крыма (ОП РК), ветеран спецоперации Илья Казаков.По словам Казакова, к тушению масштабного пожара привлечены силы Росгвардии, МЧС России и Крыма, с огнем борются лесники и волонтеры.Тушение пожара осложняет очень непростой рельеф местности, склон в 50-60 градусов и открытые выходы скальной породы, вообще вертикальные. По низам огонь потушили, он ушел на скалы, а сильный ветер с моря раздул огонь, уточнил он.Лесной пожар в ЯлтеОгонь в труднодоступной горной местности в Ялте вспыхнул 19 августа. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А на следующий день уже стало известно, что огонь распространился уже на 50 гектаров. Далее с 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К нему наряду с РСЧС привлечены добровольцы. Во вторник масштабному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС регионального характера.С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь пожара в заповеднике "Утриш" в Анапе выросла в 20 разПредупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности продлили в Крыму и СевастополеПожары в лесу увидят быстрее: система мониторинга молний появится в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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