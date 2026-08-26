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Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен после атаки ВСУ
Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен после атаки ВСУ
Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен огнем в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T11:31
2026-08-26T11:31
тамбовская область
новости
атаки всу
происшествия
пожар
wildberries
евгений первышов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен огнем в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.В ночь на среду беспилотники ВСУ атаковали Котовск, в результате загорелся логистический центр Wildberries. По данным губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, по состоянию на утро площадь пожара превысила 100 тысяч квадратных метров. Горожан призвали не выходить на улицу в ближайшие два дня из-за сильного задымления.По его словам, пострадали два человека: 19-летний юноша, получивший сотрясение мозга, и 49-летняя женщина, сломавшая палец. Им оказывается необходимая медицинская помощь.Как отметил губернатор, жертв и большого количества пострадавших удалось избежать в результате своевременной эвакуации и четкой работы всех служб.Первышов добавил, что 16 беспилотников были уничтожены силами ПВО и мобильных огневых групп, но три дрона успели нанести удар по логистическому комплексу.Губернатор также пообещал оказать помощь сотрудникам центра, оставшимся без работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин утвердил меры поддержки пострадавшего от атак бизнесаВСУ 147 раз атаковали Белгородщину: один человек погиб и 12 раненыБолее 420 беспилотников ВСУ сбиты над регионами России за ночь
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РИА Новости Крым
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тамбовская область, новости, атаки всу, происшествия, пожар, wildberries , евгений первышов
Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен после атаки ВСУ

Логистический центр Wildberries в Котовске полностью согрел после атаки ВСУ – власти

11:31 26.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен огнем в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
В ночь на среду беспилотники ВСУ атаковали Котовск, в результате загорелся логистический центр Wildberries. По данным губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, по состоянию на утро площадь пожара превысила 100 тысяч квадратных метров. Горожан призвали не выходить на улицу в ближайшие два дня из-за сильного задымления.
"После террористической атаки украинских беспилотников на Котовск в ночь на 26 августа пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries", - написал Первышов в своем канале в МАКС.
По его словам, пострадали два человека: 19-летний юноша, получивший сотрясение мозга, и 49-летняя женщина, сломавшая палец. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Как отметил губернатор, жертв и большого количества пострадавших удалось избежать в результате своевременной эвакуации и четкой работы всех служб.
Первышов добавил, что 16 беспилотников были уничтожены силами ПВО и мобильных огневых групп, но три дрона успели нанести удар по логистическому комплексу.
Губернатор также пообещал оказать помощь сотрудникам центра, оставшимся без работы.
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Тамбовская областьНовостиАтаки ВСУПроисшествияПожарWildberriesЕвгений Первышов
 
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