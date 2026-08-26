https://crimea.ria.ru/20260826/logisticheskiy-tsentr-wildberries-v-kotovske-polnostyu-unichtozhen-posle-ataki-vsu-1158817977.html

Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен после атаки ВСУ

Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен после атаки ВСУ

Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен огнем в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T11:31

2026-08-26T11:31

2026-08-26T11:31

тамбовская область

новости

атаки всу

происшествия

пожар

wildberries

евгений первышов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен огнем в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.В ночь на среду беспилотники ВСУ атаковали Котовск, в результате загорелся логистический центр Wildberries. По данным губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, по состоянию на утро площадь пожара превысила 100 тысяч квадратных метров. Горожан призвали не выходить на улицу в ближайшие два дня из-за сильного задымления.По его словам, пострадали два человека: 19-летний юноша, получивший сотрясение мозга, и 49-летняя женщина, сломавшая палец. Им оказывается необходимая медицинская помощь.Как отметил губернатор, жертв и большого количества пострадавших удалось избежать в результате своевременной эвакуации и четкой работы всех служб.Первышов добавил, что 16 беспилотников были уничтожены силами ПВО и мобильных огневых групп, но три дрона успели нанести удар по логистическому комплексу.Губернатор также пообещал оказать помощь сотрудникам центра, оставшимся без работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин утвердил меры поддержки пострадавшего от атак бизнесаВСУ 147 раз атаковали Белгородщину: один человек погиб и 12 раненыБолее 420 беспилотников ВСУ сбиты над регионами России за ночь

тамбовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, новости, атаки всу, происшествия, пожар, wildberries , евгений первышов