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Ливни со штормовым ветром накроют Крым 27 и 28 августа

Ливни со штормовым ветром накроют Крым 27 и 28 августа - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Ливни со штормовым ветром накроют Крым 27 и 28 августа

Дожди и сильный порывистый ветер ожидаются в Крыму в ближайшие двое суток. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T12:15

2026-08-26T12:15

2026-08-26T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Дожди и сильный порывистый ветер ожидаются в Крыму в ближайшие двое суток. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В этот период опасно находиться вблизи деревьев, русел рек, а также выходить в море и идти в горы. Возможны подтопления низменных участков местности.Как рассказали РИА Новости Крым в региональном Гидрометцентре, погода на полуострове изменится под влиянием фронтальных разделов.По ее словам, уже 29 августа осадки прекратятся, температура воздуха будет расти."Днем будет + 27…+30 градусов, пока выше не ждем", - заключила она.Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказывал, что впечатляющий погодный финал летнего сезона ждет Крымский полуостров и его жителей и гостей – будет превосходная погода с обилием солнца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасный ветер: в Анапе запретили плавать в море на матрасах и кругахВ Крыму вводят особый противопожарный режим – что это значитАвгуст в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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