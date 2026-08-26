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Ливни со штормовым ветром накроют Крым 27 и 28 августа - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Ливни со штормовым ветром накроют Крым 27 и 28 августа
Ливни со штормовым ветром накроют Крым 27 и 28 августа - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Ливни со штормовым ветром накроют Крым 27 и 28 августа
Дожди и сильный порывистый ветер ожидаются в Крыму в ближайшие двое суток. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T12:15
2026-08-26T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Дожди и сильный порывистый ветер ожидаются в Крыму в ближайшие двое суток. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В этот период опасно находиться вблизи деревьев, русел рек, а также выходить в море и идти в горы. Возможны подтопления низменных участков местности.Как рассказали РИА Новости Крым в региональном Гидрометцентре, погода на полуострове изменится под влиянием фронтальных разделов.По ее словам, уже 29 августа осадки прекратятся, температура воздуха будет расти."Днем будет + 27…+30 градусов, пока выше не ждем", - заключила она.Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказывал, что впечатляющий погодный финал летнего сезона ждет Крымский полуостров и его жителей и гостей – будет превосходная погода с обилием солнца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасный ветер: в Анапе запретили плавать в море на матрасах и кругахВ Крыму вводят особый противопожарный режим – что это значитАвгуст в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, новости крыма, погода в крыму, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, крымский гидрометцентр
Ливни со штормовым ветром накроют Крым 27 и 28 августа

В Крыму 27 и 28 августа ожидаются ливни и сильный ветер до 25 м/с

12:15 26.08.2026
 
© ТГ канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы"Молния
Молния
© ТГ канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Дожди и сильный порывистый ветер ожидаются в Крыму в ближайшие двое суток. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"Дожди, в южных и восточных районах сильные, усиление северо-восточного ветра до 25 м/с ожидаются в Крыму днем 27 августа и в течение суток 28 августа", - говорится в сообщении.
В этот период опасно находиться вблизи деревьев, русел рек, а также выходить в море и идти в горы. Возможны подтопления низменных участков местности.
Как рассказали РИА Новости Крым в региональном Гидрометцентре, погода на полуострове изменится под влиянием фронтальных разделов.
"27 августа днем и в течение суток 28-го ожидаем кратковременные дожди с грозами, в южных и восточных районах - сильные. Кроме того, идет временное понижение температуры воздуха. Так, в пятницу, когда уже зайдет более прохладная воздушная масса, дневная температура воздуха понизится до +22…+26 градусов. Ночью будет +16… +21", - рассказала заместитель начальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.
По ее словам, уже 29 августа осадки прекратятся, температура воздуха будет расти.
"Днем будет + 27…+30 градусов, пока выше не ждем", - заключила она.
Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказывал, что впечатляющий погодный финал летнего сезона ждет Крымский полуостров и его жителей и гостей – будет превосходная погода с обилием солнца.
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