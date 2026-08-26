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Крымский мост - обстановка утром в среду
Крымский мост - обстановка утром в среду - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Крымский мост - обстановка утром в среду
На Крымском мосту утром в среду затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T07:08
2026-08-26T07:08
2026-08-26T07:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг- РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в среду затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост - обстановка утром в среду
Крымский мост - обстановка утром 26 августа