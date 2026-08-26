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Крым в режиме ЧС: 27 августа власти озвучат ряд новых мер поддержки
Крым в режиме ЧС: 27 августа власти озвучат ряд новых мер поддержки - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Крым в режиме ЧС: 27 августа власти озвучат ряд новых мер поддержки
В четверг, 27 августа, власти Крыма озвучат ряд мер поддержки в части налоговых льгот и касающихся предприятий, коллективы которых выведены в простой. Об этом... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T16:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В четверг, 27 августа, власти Крыма озвучат ряд мер поддержки в части налоговых льгот и касающихся предприятий, коллективы которых выведены в простой. Об этом сказал глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Бахчисарай и Бахчисарайский район. Он подчеркнул, что при текущей обстановке в Крыму имеются объективные сложности, которые невозможно устранить в короткие сроки по техническим причинам."Благодаря обращениям крымчан в социальных сетях видим все проблемы, которые пока сохраняются во многих регионах Крыма... Хотя большинство проблем решается на местах при личном участии руководителей, недоработки остаются", – отметил глава Крыма.По словам Аксенова, региональные власти не смогли наладить коммуникацию с жителями - значительная часть администраций плохо работает в этом направлении.26 июня в Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это было сделано в целях упорядочивания финансовых, договорных и других отношений, поясняли власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях отдыха и спортивных базах Как будут работать детские сады Крыма с 1 сентября - ответ АксеноваВ Крыму продлили срок подачи заявлений на выплаты при ЧС
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крым, новости крыма, сергей аксенов, режим чс
Крым в режиме ЧС: 27 августа власти озвучат ряд новых мер поддержки
Власти Крыма 27 августа озвучат ряд новых мер поддержки бизнеса в режиме ЧС
16:40 26.08.2026 (обновлено: 16:44 26.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В четверг, 27 августа, власти Крыма озвучат ряд мер поддержки в части налоговых льгот и касающихся предприятий, коллективы которых выведены в простой. Об этом сказал глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Бахчисарай и Бахчисарайский район.
"Завтра в соответствии с поручением президента России будет озвучен еще ряд мер поддержки в части налоговых льгот и касающихся предприятий, коллективы которых выведены в простой. Всю работу по данному направлению мы ведем вместе с городом Севастополем", – сказал Аксенов.
Он подчеркнул, что при текущей обстановке в Крыму имеются объективные сложности, которые невозможно устранить в короткие сроки по техническим причинам.
"Благодаря обращениям крымчан в социальных сетях видим все проблемы, которые пока сохраняются во многих регионах Крыма... Хотя большинство проблем решается на местах при личном участии руководителей, недоработки остаются", – отметил глава Крыма.
По словам Аксенова, региональные власти не смогли наладить коммуникацию с жителями - значительная часть администраций плохо работает в этом направлении.
"В связи с этим будут сделаны соответствующие оргвыводы, промежуточные итоги работы подведем уже скоро", – подчеркнул он.
26 июня в Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации
регионального характера. Это было сделано в целях упорядочивания финансовых, договорных и других отношений, поясняли власти.
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