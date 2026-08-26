https://crimea.ria.ru/20260826/kratkosrochnaya-anesteziya-zachem-ukraintsam-vrut-o-tseli-vizita-v-moskvu-direktora-tsru-1158819788.html
Краткосрочная анестезия: зачем украинцам врут о цели визита в Москву директора ЦРУ
Краткосрочная анестезия: зачем украинцам врут о цели визита в Москву директора ЦРУ - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Краткосрочная анестезия: зачем украинцам врут о цели визита в Москву директора ЦРУ
Глава киевского режима Владимир Зеленский через подконтрольные ему СМИ пошел на очередной обман украинского народа в связи с визитом в Москву директора ЦРУ... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T18:31
2026-08-26T18:31
2026-08-26T18:31
дмитрий журавлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский через подконтрольные ему СМИ пошел на очередной обман украинского народа в связи с визитом в Москву директора ЦРУ. Сделано это, чтобы убедить людей на Украине в необходимости воевать дальше. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выказал политолог Дмитрий Журавлев.Во вторник, 25 августа, стало известно, что в Россию прибыл директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф. Как позже сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот приезд был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Деталей представитель Кремля не привел. Украинские СМИ при этом утверждали, что директор ЦРУ якобы обсуждал в Москве взаимное прекращение ударов по энергетике и портам между Украиной и Россией, прекращение огня в Сумской и Харьковской областях в качестве шагов к общей деэскалации и перспективы завершения войны.Разумеется, ни главных тез, ни тем более подробностей того, что именно обсуждалось, никто в публичное поле сейчас не вынесет, сказал Журавлев. И знать наверняка, о чем и зачем говорили за закрытыми дверями в высших кабинетах в Москве, никакие СМИ не могут, тем более украинские, добавил он."Не думаю, что директор ЦРУ в силу своей должности обсуждал бы вопросы прекращения огня. Скорее, вопросы взаимодействия между нашими странами обсуждались. Мы знать этого не можем", – констатировал политолог.Эксперт считает, что украинские средства массовой информации, будучи под абсолютным управлением преступной киевской власти, поспешили воспользоваться подходящим информационным поводом исключительно со спекулятивной целью: чтобы выдать украинскому народу желаемое им за действительное для продолжения манипуляций.И, заметил он, народ на Украине вполне может этому верить определенный период, потому что "чем хуже люди живут, тем больше у них всевозможных мифов"."Победы нет, людей забирают с улиц, уровень жизни падает – естественно, надо как-то поддерживать миф в головах людей, чтобы они не начали вас встречать негативно... Не могут же выйти в эфир и признаться: "У нас все очень плохо и будет еще хуже, поэтому давайте еще повоюйте", – сказал Журавлев.И в этом смысле главному иллюзионисту, главе киевского режима Владимиру Зеленскому, как человеку медийному, удивительно долго удается оболванивать украинский народ – значительно более длительное время, чем он сам мог на это надеяться, добавил эксперт."Зеленский – это Хоттабыч. Его и избирали именно как Хоттабыча, то есть человека заведомо неполитического, чтобы он какими-то другими, неизвестными нам способами достиг результата и люди жили хорошо. Мода на Хоттабычей в мировой политике вообще сейчас очень сильна... Но Зеленский - яркий Хоттабыч, уже точно никаких других вариантов объяснения его политической карьеры нет", – прокомментировал Журавлев.Но хоть украинский народ довольно терпелив, это не бесконечно, и время так или иначе расставит все на свои места, добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в Энергодар Россия не забудет кровавые теракты Зеленского – Лавров "Буферной зоны" в Донбассе не будет: в Кремле ответили на идею Зеленского
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дмитрий журавлев
Краткосрочная анестезия: зачем украинцам врут о цели визита в Москву директора ЦРУ
"Хоттабыч" Зеленский обманул Украину в связи с визитом в Москву директора ЦРУ - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым.
Глава киевского режима Владимир Зеленский через подконтрольные ему СМИ пошел на очередной обман украинского народа в связи с визитом в Москву директора ЦРУ. Сделано это, чтобы убедить людей на Украине в необходимости воевать дальше. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выказал политолог Дмитрий Журавлев.
Во вторник, 25 августа, стало известно, что в Россию прибыл директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф. Как позже сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот приезд был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Деталей представитель Кремля не привел. Украинские СМИ при этом утверждали, что директор ЦРУ якобы обсуждал в Москве взаимное прекращение ударов по энергетике и портам между Украиной и Россией, прекращение огня в Сумской и Харьковской областях в качестве шагов к общей деэскалации и перспективы завершения войны.
Разумеется, ни главных тез, ни тем более подробностей того, что именно обсуждалось, никто в публичное поле сейчас не вынесет, сказал Журавлев. И знать наверняка, о чем и зачем говорили за закрытыми дверями в высших кабинетах в Москве, никакие СМИ не могут, тем более украинские, добавил он.
"Не думаю, что директор ЦРУ в силу своей должности обсуждал бы вопросы прекращения огня. Скорее, вопросы взаимодействия между нашими странами обсуждались. Мы знать этого не можем", – констатировал политолог.
Эксперт считает, что украинские средства массовой информации, будучи под абсолютным управлением преступной киевской власти, поспешили воспользоваться подходящим информационным поводом исключительно со спекулятивной целью: чтобы выдать украинскому народу желаемое им за действительное для продолжения манипуляций.
"Украинской стране очень хочется, чтобы обсуждалось прекращение огня, чтобы когда оно реально случится, не защищать уже только Львов. И они пытаются это желаемое нарисовать своим гражданам: "Ребята, держитесь, еще немного – и война закончится. Не бейте ТЦК-шников, они хорошие. Вас скоро и в армию брать не будут, потому что стрелять перестанут. Смотрите, уже директор ЦРУ в Москву прилетел", – прокомментировал Журавлев.
И, заметил он, народ на Украине вполне может этому верить определенный период, потому что "чем хуже люди живут, тем больше у них всевозможных мифов".
"Победы нет, людей забирают с улиц, уровень жизни падает – естественно, надо как-то поддерживать миф в головах людей, чтобы они не начали вас встречать негативно... Не могут же выйти в эфир и признаться: "У нас все очень плохо и будет еще хуже, поэтому давайте еще повоюйте", – сказал Журавлев.
И в этом смысле главному иллюзионисту, главе киевского режима Владимиру Зеленскому, как человеку медийному, удивительно долго удается оболванивать украинский народ – значительно более длительное время, чем он сам мог на это надеяться, добавил эксперт.
"Зеленский – это Хоттабыч. Его и избирали именно как Хоттабыча, то есть человека заведомо неполитического, чтобы он какими-то другими, неизвестными нам способами достиг результата и люди жили хорошо. Мода на Хоттабычей в мировой политике вообще сейчас очень сильна... Но Зеленский - яркий Хоттабыч, уже точно никаких других вариантов объяснения его политической карьеры нет", – прокомментировал Журавлев.
Но хоть украинский народ довольно терпелив, это не бесконечно, и время так или иначе расставит все на свои места, добавил он.
"И сколько бы на украинской стороне не придумывали очередных новостей, ничего, кроме краткосрочной анестезии собственного населения, они не получат. Все равно будет так, как объективные возможности позволяют. По-другому не получится... Караван идет, даже если собака лает", – заключил эксперт.
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