https://crimea.ria.ru/20260826/kratkosrochnaya-anesteziya-zachem-ukraintsam-vrut-o-tseli-vizita-v-moskvu-direktora-tsru-1158819788.html

Краткосрочная анестезия: зачем украинцам врут о цели визита в Москву директора ЦРУ

Краткосрочная анестезия: зачем украинцам врут о цели визита в Москву директора ЦРУ - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Краткосрочная анестезия: зачем украинцам врут о цели визита в Москву директора ЦРУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский через подконтрольные ему СМИ пошел на очередной обман украинского народа в связи с визитом в Москву директора ЦРУ... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T18:31

2026-08-26T18:31

2026-08-26T18:31

дмитрий журавлев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский через подконтрольные ему СМИ пошел на очередной обман украинского народа в связи с визитом в Москву директора ЦРУ. Сделано это, чтобы убедить людей на Украине в необходимости воевать дальше. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выказал политолог Дмитрий Журавлев.Во вторник, 25 августа, стало известно, что в Россию прибыл директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф. Как позже сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот приезд был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Деталей представитель Кремля не привел. Украинские СМИ при этом утверждали, что директор ЦРУ якобы обсуждал в Москве взаимное прекращение ударов по энергетике и портам между Украиной и Россией, прекращение огня в Сумской и Харьковской областях в качестве шагов к общей деэскалации и перспективы завершения войны.Разумеется, ни главных тез, ни тем более подробностей того, что именно обсуждалось, никто в публичное поле сейчас не вынесет, сказал Журавлев. И знать наверняка, о чем и зачем говорили за закрытыми дверями в высших кабинетах в Москве, никакие СМИ не могут, тем более украинские, добавил он."Не думаю, что директор ЦРУ в силу своей должности обсуждал бы вопросы прекращения огня. Скорее, вопросы взаимодействия между нашими странами обсуждались. Мы знать этого не можем", – констатировал политолог.Эксперт считает, что украинские средства массовой информации, будучи под абсолютным управлением преступной киевской власти, поспешили воспользоваться подходящим информационным поводом исключительно со спекулятивной целью: чтобы выдать украинскому народу желаемое им за действительное для продолжения манипуляций.И, заметил он, народ на Украине вполне может этому верить определенный период, потому что "чем хуже люди живут, тем больше у них всевозможных мифов"."Победы нет, людей забирают с улиц, уровень жизни падает – естественно, надо как-то поддерживать миф в головах людей, чтобы они не начали вас встречать негативно... Не могут же выйти в эфир и признаться: "У нас все очень плохо и будет еще хуже, поэтому давайте еще повоюйте", – сказал Журавлев.И в этом смысле главному иллюзионисту, главе киевского режима Владимиру Зеленскому, как человеку медийному, удивительно долго удается оболванивать украинский народ – значительно более длительное время, чем он сам мог на это надеяться, добавил эксперт."Зеленский – это Хоттабыч. Его и избирали именно как Хоттабыча, то есть человека заведомо неполитического, чтобы он какими-то другими, неизвестными нам способами достиг результата и люди жили хорошо. Мода на Хоттабычей в мировой политике вообще сейчас очень сильна... Но Зеленский - яркий Хоттабыч, уже точно никаких других вариантов объяснения его политической карьеры нет", – прокомментировал Журавлев.Но хоть украинский народ довольно терпелив, это не бесконечно, и время так или иначе расставит все на свои места, добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в Энергодар Россия не забудет кровавые теракты Зеленского – Лавров "Буферной зоны" в Донбассе не будет: в Кремле ответили на идею Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий журавлев