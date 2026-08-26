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Как вернуть ребенка в учебный ритм – советы Роспотребнадзора

Как вернуть ребенка в учебный ритм – советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Как вернуть ребенка в учебный ритм – советы Роспотребнадзора

Адаптироваться к началу учебного года школьникам поможет четкий распорядок, в соответствии с которым каждый день оставшихся каникул нужно организовать заранее... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T16:06

2026-08-26T16:06

2026-08-26T16:06

школа

совет эксперта

учебный год

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Адаптироваться к началу учебного года школьникам поможет четкий распорядок, в соответствии с которым каждый день оставшихся каникул нужно организовать заранее. Такой совет дают специалисты Роспотребнадзора.Такой распорядок дня должен включать рациональное питание, полноценный сон, прогулки, физическую активность – все это укрепляет здоровье ребенка, формирует собранность и дисциплинирует, а привычка просыпаться в одно и то же время позволяет школьнику чувствовать себя отдохнувшим и без особого труда начинать новый день, подчеркивают специалисты."Когда жизнь протекает насыщенно и в быстром темпе, ребенок не в силах запомнить все, что от него требуют за день. От этого он хватается за все и сразу, в результате – плохо выученный урок, опоздание на занятия, плохой сон. Все это – причина стрессов, которых можно избежать при помощи планирования. Составив четкий график, ребенок будет знать, какие часы он может потратить на свой досуг. Ему легче будет ориентироваться во времени", – уверены в Роспотребнадзоре.Также специалист указывают, что правильно организованный режим дня школьника предусматривает чередование труда и отдыха, регулярный прием пищи, сон определенной продолжительности, с точным временем подъема и отхода ко сну, определенное время для утренней гимнастики и гигиенических процедур, определенное время для домашних заданий, пребывание на открытом воздухе.При выборе школьных товаров на ярмарках, в магазинах и маркетплейсах необходимо ориентироваться на маркировку и сертификаты соответствия, а также учитывать возраст ребенка, советовала ранее член экспертного совета Общественной палаты Республики Крым Надежда Анельчук.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда начнется учебный год в школах КрымаКак изменится обучение в школаx с 1 сентября – экспертНа что смотреть при покупке школьной формы – советы эксперта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, совет эксперта, учебный год, роспотребнадзор