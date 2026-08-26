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Как будут работать детские сады Крыма с 1 сентября - ответ Аксенова
Как будут работать детские сады Крыма с 1 сентября - ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Как будут работать детские сады Крыма с 1 сентября - ответ Аксенова
С 1 сентября детские сады Крыма будут работать в штатном режиме. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября детские сады Крыма будут работать в штатном режиме. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.По словам главы Крыма, при необходимости в отдельных детсадах возможен переход на режим кратковременного пребывания детей.Также Аксенов уточнил, что в Крыму действуют 409 детских садов и 165 структурных подразделений при школах.Ранее сообщалось, что в Ялте детские сады поэтапно переходят на полный рабочий день. С 3 августа детские сады в городе Саки возвратились в штатный режим работы– с горячими обедами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда начнется учебный год в школах КрымаГотовы ли школы Симферополя к 1 сентября – администрацияМинпросвещения РФ планирует ввести во всех школах новый курс по ИИ
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крым, новости крыма, сергей аксенов, детский сад, образование в крыму и севастополе
Как будут работать детские сады Крыма с 1 сентября - ответ Аксенова
Детсады Крыма будут работать в штатном режиме с 1 сентября - Аксенов