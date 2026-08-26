Рейтинг@Mail.ru
Как будут работать детские сады Крыма с 1 сентября - ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260826/kak-budut-rabotat-detskie-sady-kryma-s-1-sentyabrya---otvet-aksenova-1158815093.html
Как будут работать детские сады Крыма с 1 сентября - ответ Аксенова
Как будут работать детские сады Крыма с 1 сентября - ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Как будут работать детские сады Крыма с 1 сентября - ответ Аксенова
С 1 сентября детские сады Крыма будут работать в штатном режиме. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T10:17
2026-08-26T10:17
крым
новости крыма
сергей аксенов
детский сад
образование в крыму и севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149780686_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_73d789e24c733b38fb0cdfda01e84b54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября детские сады Крыма будут работать в штатном режиме. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.По словам главы Крыма, при необходимости в отдельных детсадах возможен переход на режим кратковременного пребывания детей.Также Аксенов уточнил, что в Крыму действуют 409 детских садов и 165 структурных подразделений при школах.Ранее сообщалось, что в Ялте детские сады поэтапно переходят на полный рабочий день. С 3 августа детские сады в городе Саки возвратились в штатный режим работы– с горячими обедами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда начнется учебный год в школах КрымаГотовы ли школы Симферополя к 1 сентября – администрацияМинпросвещения РФ планирует ввести во всех школах новый курс по ИИ
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149780686_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_424cad64a6df899803b112b04b3e2f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, сергей аксенов, детский сад, образование в крыму и севастополе
Как будут работать детские сады Крыма с 1 сентября - ответ Аксенова

Детсады Крыма будут работать в штатном режиме с 1 сентября - Аксенов

10:17 26.08.2026
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваДетский сад
Детский сад
© Telegram-канал Владимира Константинова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября детские сады Крыма будут работать в штатном режиме. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Детские сады в Крыму с 1 сентября будут работать в штатном режиме. В то же время формат работы конкретных учреждений будет зависеть от оперативной обстановки", – рассказал Аксенов.
По словам главы Крыма, при необходимости в отдельных детсадах возможен переход на режим кратковременного пребывания детей.
Также Аксенов уточнил, что в Крыму действуют 409 детских садов и 165 структурных подразделений при школах.
Ранее сообщалось, что в Ялте детские сады поэтапно переходят на полный рабочий день. С 3 августа детские сады в городе Саки возвратились в штатный режим работы– с горячими обедами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда начнется учебный год в школах Крыма
Готовы ли школы Симферополя к 1 сентября – администрация
Минпросвещения РФ планирует ввести во всех школах новый курс по ИИ
 
КрымНовости КрымаСергей АксеновДетский садОбразование в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:09Россия и Украина проводят обмен пленными по формуле "10 на 10"
11:57В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито три вражеских беспилотника
11:50Подросток пострадал при столкновении двух мопедов в Крыму
11:37На Кубани ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике
11:31Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен после атаки ВСУ
11:22"Люди готовы помогать!" - ветеран СВО и глава Общественной палаты о пожаре в Ялте
10:55Режим ограничений введен: Севастополь перешел на график подачи света "3 через 3"
10:48Двух детей и двух взрослых спасли в горно-лесной зоне Крыма
10:40В Севастополе звучит воздушная тревога
10:37Кабмин утвердил меры поддержки пострадавшего от атак бизнеса
10:35Нападали на людей: в России задержаны 11 террористов-радикалов
10:29Мобильные телефоны запретят в российских школах с 1 сентября
10:17Как будут работать детские сады Крыма с 1 сентября - ответ Аксенова
10:08Площадь пожара в заповеднике "Утриш" в Анапе выросла в 20 раз
09:56Все школы Крыма получат доступ к цифровой библиотеке
09:45Рабочая неделя окончится магнитными бурями
09:34Севастополец напал на сотрудников ГАИ из-за женщины на самокате
09:25ВСУ выпустили по Севастополю три ракеты "Фламинго"
09:17ВСУ 147 раз атаковали Белгородщину: один человек погиб и 12 ранены
09:07Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда
Лента новостейМолния