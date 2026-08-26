https://crimea.ria.ru/20260826/kabmin-utverdil-mery-podderzhki-postradavshego-ot-atak-biznesa-1158815282.html

Кабмин утвердил меры поддержки пострадавшего от атак бизнеса

Кабмин утвердил меры поддержки пострадавшего от атак бизнеса - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Кабмин утвердил меры поддержки пострадавшего от атак бизнеса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников на объекты... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T10:37

2026-08-26T10:37

2026-08-26T10:37

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников на объекты Wildberries. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Как отметили в правительстве, меры предусматривают отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверок.В частности, для пострадавших предпринимателей устанавливается право продлить на один год срок уплаты налога на добавленную стоимость, за исключением уплачиваемого при ввозе товаров в Россию.Также предусмотрена годовая отсрочка уплаты налога на прибыль, налога при применении упрощенной налоговой системы и автоматизированной упрощенной системы налогообложения, а также страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, подлежащих уплате в августе 2026 года - июле 2027 года. В последующем их можно будет уплатить в течение года равными долями, начиная со следующего месяца, с которого наступает срок уплаты платежей.Для пострадавших предпринимателей до конца года также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов. На этот период приостанавливается и течение связанных с ними процессуальных сроков.Кроме того, предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании задолженности продлеваются на шесть месяцев.Президент России Владимир Путин поручил правительству принять программу восстановления логистических и складских мощностей, поврежденных в результате атак ВСУ. Российский лидер отметил, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне, с участием государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снизят налоги для предпринимателейНа поддержку российского бизнеса направят 3,5 млрд рублейАтаки на Wildberries: Кабмин поддержит пострадавший бизнес

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, правительство россии, налоги, бизнес, wildberries , новости