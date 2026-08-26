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Кабмин утвердил меры поддержки пострадавшего от атак бизнеса - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Кабмин утвердил меры поддержки пострадавшего от атак бизнеса
Кабмин утвердил меры поддержки пострадавшего от атак бизнеса - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Кабмин утвердил меры поддержки пострадавшего от атак бизнеса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников на объекты... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T10:37
2026-08-26T10:37
атаки всу
правительство россии
налоги
бизнес
wildberries
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников на объекты Wildberries. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Как отметили в правительстве, меры предусматривают отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверок.В частности, для пострадавших предпринимателей устанавливается право продлить на один год срок уплаты налога на добавленную стоимость, за исключением уплачиваемого при ввозе товаров в Россию.Также предусмотрена годовая отсрочка уплаты налога на прибыль, налога при применении упрощенной налоговой системы и автоматизированной упрощенной системы налогообложения, а также страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, подлежащих уплате в августе 2026 года - июле 2027 года. В последующем их можно будет уплатить в течение года равными долями, начиная со следующего месяца, с которого наступает срок уплаты платежей.Для пострадавших предпринимателей до конца года также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов. На этот период приостанавливается и течение связанных с ними процессуальных сроков.Кроме того, предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании задолженности продлеваются на шесть месяцев.Президент России Владимир Путин поручил правительству принять программу восстановления логистических и складских мощностей, поврежденных в результате атак ВСУ. Российский лидер отметил, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне, с участием государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снизят налоги для предпринимателейНа поддержку российского бизнеса направят 3,5 млрд рублейАтаки на Wildberries: Кабмин поддержит пострадавший бизнес
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атаки всу, правительство россии, налоги, бизнес, wildberries , новости
Кабмин утвердил меры поддержки пострадавшего от атак бизнеса

Правительство РФ утвердило меры поддержки пострадавших от атак селлеров Wildberries

10:37 26.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников на объекты Wildberries. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Как отметили в правительстве, меры предусматривают отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверок.
В частности, для пострадавших предпринимателей устанавливается право продлить на один год срок уплаты налога на добавленную стоимость, за исключением уплачиваемого при ввозе товаров в Россию.
Также предусмотрена годовая отсрочка уплаты налога на прибыль, налога при применении упрощенной налоговой системы и автоматизированной упрощенной системы налогообложения, а также страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, подлежащих уплате в августе 2026 года - июле 2027 года. В последующем их можно будет уплатить в течение года равными долями, начиная со следующего месяца, с которого наступает срок уплаты платежей.
"Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода", - указали в правительстве.
Для пострадавших предпринимателей до конца года также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов. На этот период приостанавливается и течение связанных с ними процессуальных сроков.
Кроме того, предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании задолженности продлеваются на шесть месяцев.
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять программу восстановления логистических и складских мощностей, поврежденных в результате атак ВСУ. Российский лидер отметил, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне, с участием государства.
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