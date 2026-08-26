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К чему приведет мобилизация женщин на Украине – мнение

К чему приведет мобилизация женщин на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 26.08.2026

К чему приведет мобилизация женщин на Украине – мнение

Мобилизация женщин на Украине очень вероятна в условиях, которые сложились для ВСУ на фронте. Однако чем больше их будут призывать, тем быстрее разрушится... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T19:46

2026-08-26T19:46

2026-08-26T19:46

новости сво

мобилизация на украине

мнения

дмитрий журавлев

общество

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Мобилизация женщин на Украине очень вероятна в условиях, которые сложились для ВСУ на фронте. Однако чем больше их будут призывать, тем быстрее разрушится экономика того, что осталось от этой страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.На днях бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог выступил за мобилизацию женщин на Украине, заявив, что они могут воевать не хуже мужчин, а значит, в таком подходе нет никакой проблемы. На сайте украинского правительства перед этим появилась петиция с призывом мобилизовать в Вооруженные силы Украины женщин, не имеющих детей. Такое распространение воинской обязанности объяснили "равенством граждан перед законом и необходимостью справедливого распределения обязанностей в военное время". Аналогичные призывы время от времени звучат и в программе украинского "телемарафона".Дискуссия на эту тему с продвижением идеи "женщина на фронте не хуже мужчины" длится уже как минимум полтора года, являясь, по сути, информационной подготовкой общества, запасным вариантом на тот случай, если с ВСУ на фронте произойдет то, что и происходит сейчас, заметил Журавлев."Это вбросы периодические, как, например, презентация военной формы для женщин. Сама по себе она не является поводом думать, чтобы будет мобилизация: есть какая-то часть женщин военнослужащих – для них должна быть форма. Но так, как это подавалось, было очевидно, что форму делают для всех украинских женщин", – сказал политолог.Поэтому сегодня можно с уверенностью сказать, что "мобилизация женщин на Украине не просто возможна, а очень даже вероятна, если не найдется другого выхода, а его не видно", добавил он.Однако в таком решении вопроса есть для Киева опасная двойственность, считает политолог, поскольку "женщины в тылу не бездельничают – они выполняют свои социальные функции".Он приходит к выводу, что в состоянии истерии киевская власть может начать мобилизовывать и женщин, но чем больше их будет уходить на фронт, тем хуже будет и армии, и в целом стране, точнее, тому, что от нее осталось."Чем больше мобилизуют, тем больше разрушат свою экономику и инфраструктуру", – сказал Журавлев.Несмотря на все это, громкие протесты на Украине в связи происходящим мы вряд ли увидим, считает он.Тем не менее, недовольство в обществе ощущаться все-таки будет, и возможно, идею с мобилизацией женщин если не полностью, то частично заменят опусканием возрастной планки для мужчин.В таком случае "женщины будут гораздо более недовольны, если начнут забирать их детей", заключил эксперт.Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров высказал мнение, что по меньшей мере первая волна украинских детей, одурманенных нацистами у власти, рискует попасть в мясорубку боевых действий в зоне СВО безвозвратно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС украинских женщин будут проверять на уклонение от армииГитлерюгенд по-украински: в Крыму оценили новый закон Верховной радыЧисло дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, мобилизация на украине, мнения, дмитрий журавлев, общество, всу (вооруженные силы украины), украина