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Где купить топливо в Севастополе в четверг
Где купить топливо в Севастополе в четверг - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Где купить топливо в Севастополе в четверг
В Севастополе в четверг топливо можно будет купить по QR-кодам и в свободной продаже на АЗС "ТЭС", на шести заправочных станциях будет достпна заправка машин... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T22:34
2026-08-26T22:34
2026-08-26T22:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг топливо можно будет купить по QR-кодам и в свободной продаже на АЗС "ТЭС", на шести заправочных станциях будет достпна заправка машин газом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, на автозаправках сети "ТЭС" в четверг будет открыта продажа четырех видов топлива – АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 и ДТ – по QR-кодам. ДТ NP и АИ-100 и газ-пропан можно будет приобрести свободно.При этом заправить авто газом можно на шести заправочных станциях- Таврида 1- Таврида 2- Хрусталёва, 6- Крестовского, 56- Гончарное- Фиолентовское"Топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по кодам будут с 9:00 до 16:00. Если вы получили QR-код - нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет", – предупредил Развожаев.Также он подчеркнул, что разрешена заправка в канистры для работы домашних генераторов. Часть объема можно заправить в бак, а часть – в канистру. Рассылка кодов начнется с 22:20, указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтяные компании России увеличивают поставки топливаВведен новый запрет на экспорт топлива из России: подробностиВ Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в России
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Где купить топливо в Севастополе в четверг
В Севастополе в четверг можно купить топливо свободно и по QR-кодам – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг топливо можно будет купить по QR-кодам и в свободной продаже на АЗС "ТЭС", на шести заправочных станциях будет достпна заправка машин газом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его данным, на автозаправках сети "ТЭС" в четверг будет открыта продажа четырех видов топлива – АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 и ДТ – по QR-кодам. ДТ NP и АИ-100 и газ-пропан можно будет приобрести свободно.
"Газ в баллоны в свободной продаже только на АЗС на Городском шоссе", - проинформировал губернатор.
При этом заправить авто газом можно на шести заправочных станциях
"Топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по кодам будут с 9:00 до 16:00. Если вы получили QR-код - нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет", – предупредил Развожаев.
Также он подчеркнул, что разрешена заправка в канистры для работы домашних генераторов. Часть объема можно заправить в бак, а часть – в канистру. Рассылка кодов начнется с 22:20, указал он.
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