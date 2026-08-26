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Где купить топливо в Севастополе в четверг - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Где купить топливо в Севастополе в четверг
Где купить топливо в Севастополе в четверг - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Где купить топливо в Севастополе в четверг
В Севастополе в четверг топливо можно будет купить по QR-кодам и в свободной продаже на АЗС "ТЭС", на шести заправочных станциях будет достпна заправка машин... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T22:34
2026-08-26T22:34
новости севастополя
севастополь
топливо
топливо в крыму
дизельное топливо
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг топливо можно будет купить по QR-кодам и в свободной продаже на АЗС "ТЭС", на шести заправочных станциях будет достпна заправка машин газом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, на автозаправках сети "ТЭС" в четверг будет открыта продажа четырех видов топлива – АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 и ДТ – по QR-кодам. ДТ NP и АИ-100 и газ-пропан можно будет приобрести свободно.При этом заправить авто газом можно на шести заправочных станциях- Таврида 1- Таврида 2- Хрусталёва, 6- Крестовского, 56- Гончарное- Фиолентовское"Топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по кодам будут с 9:00 до 16:00. Если вы получили QR-код - нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет", – предупредил Развожаев.Также он подчеркнул, что разрешена заправка в канистры для работы домашних генераторов. Часть объема можно заправить в бак, а часть – в канистру. Рассылка кодов начнется с 22:20, указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтяные компании России увеличивают поставки топливаВведен новый запрет на экспорт топлива из России: подробностиВ Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в России
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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новости севастополя, севастополь, топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, бензин
Где купить топливо в Севастополе в четверг

В Севастополе в четверг можно купить топливо свободно и по QR-кодам – Развожаев

22:34 26.08.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг топливо можно будет купить по QR-кодам и в свободной продаже на АЗС "ТЭС", на шести заправочных станциях будет достпна заправка машин газом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его данным, на автозаправках сети "ТЭС" в четверг будет открыта продажа четырех видов топлива – АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 и ДТ – по QR-кодам. ДТ NP и АИ-100 и газ-пропан можно будет приобрести свободно.
"Газ в баллоны в свободной продаже только на АЗС на Городском шоссе", - проинформировал губернатор.
При этом заправить авто газом можно на шести заправочных станциях
- Таврида 1
- Таврида 2
- Хрусталёва, 6
- Крестовского, 56
- Гончарное
- Фиолентовское
"Топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по кодам будут с 9:00 до 16:00. Если вы получили QR-код - нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет", – предупредил Развожаев.
Также он подчеркнул, что разрешена заправка в канистры для работы домашних генераторов. Часть объема можно заправить в бак, а часть – в канистру. Рассылка кодов начнется с 22:20, указал он.
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Новости СевастополяСевастопольТопливоТопливо в КрымуДизельное топливоБензин
 
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