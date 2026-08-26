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ФСБ вскрыла хищение 110 млн рублей на оборонном заводе "Звезда-Стрела" - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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ФСБ вскрыла хищение 110 млн рублей на оборонном заводе "Звезда-Стрела"
ФСБ вскрыла хищение 110 млн рублей на оборонном заводе "Звезда-Стрела" - РИА Новости Крым, 26.08.2026
ФСБ вскрыла хищение 110 млн рублей на оборонном заводе "Звезда-Стрела"
Правоохранители выявили хищения более 110 миллионов рублей на оборонном заводе "Звезда-Стрела" в Ростовской области, одним из подозреваемых является бывший... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T13:50
2026-08-26T13:50
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ростовская область
новости
россия
министерство обороны рф
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Правоохранители выявили хищения более 110 миллионов рублей на оборонном заводе "Звезда-Стрела" в Ростовской области, одним из подозреваемых является бывший гендиректор предприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по региону.На основании материалов УФСБ возбуждено уголовное дело по статьям "мошенничество", "злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа", "получение взятки" и "дача взятки".АО "Звезда-Стрела" было учреждено в Таганроге в 2004 году, входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Специализируется в том числе на производстве частей и принадлежностей для летательных и космических аппаратов. Основным видом деятельности предприятия является производство тары для хранения и транспортирования боеприпасов и управляемых ракет.Ранее суд приговорил к шести годам колонии бывшего руководителя Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по специальным объектам. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшим тяжкие последствия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России растет число преступлений в оборонной сфереПутин отметил рост коррупции в РоссииОПГ похитила почти 2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны РФ
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ростовская область, новости, россия, министерство обороны рф, мошенничество
ФСБ вскрыла хищение 110 млн рублей на оборонном заводе "Звезда-Стрела"

Экс-главу оборонного завода "Звезда-Стрела" заподозрили в хищении 110 млн рублей

13:50 26.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Правоохранители выявили хищения более 110 миллионов рублей на оборонном заводе "Звезда-Стрела" в Ростовской области, одним из подозреваемых является бывший гендиректор предприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по региону.
"Оперативниками установлено, что бывший генеральный директор АО "Звезда-Стрела", один из соисполнителей гособоронзаказа, а также бывший начальник 567-го военного представительства Минобороны России в 2025 году умышлено внесли в экономическую документацию недостоверные данные о себестоимости одного из изделий. В результате указанных действий Министерству обороны был причинен ущерб на сумму свыше 110 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
На основании материалов УФСБ возбуждено уголовное дело по статьям "мошенничество", "злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа", "получение взятки" и "дача взятки".
АО "Звезда-Стрела" было учреждено в Таганроге в 2004 году, входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Специализируется в том числе на производстве частей и принадлежностей для летательных и космических аппаратов. Основным видом деятельности предприятия является производство тары для хранения и транспортирования боеприпасов и управляемых ракет.
Ранее суд приговорил к шести годам колонии бывшего руководителя Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по специальным объектам. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшим тяжкие последствия.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Ростовская областьНовостиРоссияМинистерство обороны РФМошенничество
 
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