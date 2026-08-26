"Фламинго" над Севастополем и наводнение в Непале: главное за день
Ракеты "Фламинго" над Севастополем и наводнение в Непале - главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Вражеские "Фламинго" над Севастополем и атаки на другие регионы России. Продвижение армии России в зоне специальной военной операции. Обмен военнопленными по формуле "10 на 10". Режим работы детсадов Крыма с 1 сентября. Продление запрета на размещение детей в детских оздоровительных лагерях Крыма. Землетрясение в Севастополе. Крупное наводнение а Непале.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Вражеские "Фламинго" над Севастополем
В ночь на среду противник впервые за долгое время совершил ракетную атаку на Севастополь. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго". Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, обошлось без разрушений и пострадавших. В течение дня ВСУ неоднократно пытались атаковать город с помощью беспилотников. Как сообщили позже в Минобороны РФ, всего за минувшие сутки над регионами России сбили 12 авиабомб, три ракеты "Фламинго" и 798 беспилотников. Только в ночь на среду сбито 426 вражеских БПЛА над 16-ю регионами страны, в том числе над Крымом.
В частности, в Котовске после атаки противника полностью сгорел Логистический центр Wildberries, в ряде регионов погибли и пострадали мирные жители.
Продвижение армии РФ
Армия России движется вперед, круша оборону украинских боевиков на ряде участков фронта. В частности, российские войска освободили Писаревку в Сумской области и Неженку — в Запорожской. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации превысили 1400 боевиков, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Обмен военнопленными
Обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле "10 на 10" прошел в среду на территории Белоруссии, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она отметила, что возвращение российских пленных стало ответом на передачу Москвой украинских военных, которое состоялось накануне, 24 августа. Лантратова добавила, что стороны готовят еще один крупный обмен военнопленными в ближайшее время. Также РФ и Украина ведут переговоры по обмену списками пропавших без вести и находящихся в плену.
Смертельное наводнение в Непале
Утром в среду мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав серьезные разрушения в округе Расува в Непале. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки. Более 380 туристов пропали без вести, сообщили в управлении страны по туризму. По данным местной полиции по состоянию на вечер 26 августа число погибших достигло 157 человек.
Работа детсадов в Крыму
С 1 сентября детские сады Крыма будут работать в штатном режиме, сообщил в среду глава региона Сергей Аксенов. По его словам, при необходимости в отдельных детсадах возможен переход на режим кратковременного пребывания детей. Также глава региона уточнил, что в Крыму действуют 409 детских садов и 165 структурных подразделений при школах.
Запрет на размещение детей в лагерях
В Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях, санаториях и спортивных базах до конца 2026 года. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.На тот же срок приостанавливается бронирование мест, прием и размещение детей, не зарегистрированных по месту жительства или пребывания в регионе, в крымских средствах размещения для участия в спортивных, физкультурных мероприятиях, в том числе в учебно-тренировочных сборах, а также в мероприятиях туристической направленности – слетах, фестивалях, экскурсиях и другом.
Землетрясение в Севастополе
У берегов Севастополя в среду в 14 часов 19 минут произошло землетрясение магнитудой 3.1, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь. Этот толчок стал вторым за сутки. Первый сейсмологи регистрировали вечером 25 августа - с магнитудой 2.9.