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"Фламинго" над Севастополем и наводнение в Непале: главное за день - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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"Фламинго" над Севастополем и наводнение в Непале: главное за день
"Фламинго" над Севастополем и наводнение в Непале: главное за день - РИА Новости Крым, 26.08.2026
"Фламинго" над Севастополем и наводнение в Непале: главное за день
Вражеские "Фламинго" над Севастополем и атаки на другие регионы России. Продвижение армии России в зоне специальной военной операции. Обмен военнопленными по... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T22:33
2026-08-26T22:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Вражеские "Фламинго" над Севастополем и атаки на другие регионы России. Продвижение армии России в зоне специальной военной операции. Обмен военнопленными по формуле "10 на 10". Режим работы детсадов Крыма с 1 сентября. Продление запрета на размещение детей в детских оздоровительных лагерях Крыма. Землетрясение в Севастополе. Крупное наводнение а Непале.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Вражеские "Фламинго" над СевастополемВ ночь на среду противник впервые за долгое время совершил ракетную атаку на Севастополь. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго". Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, обошлось без разрушений и пострадавших. В течение дня ВСУ неоднократно пытались атаковать город с помощью беспилотников. Как сообщили позже в Минобороны РФ, всего за минувшие сутки над регионами России сбили 12 авиабомб, три ракеты "Фламинго" и 798 беспилотников. Только в ночь на среду сбито 426 вражеских БПЛА над 16-ю регионами страны, в том числе над Крымом.В частности, в Котовске после атаки противника полностью сгорел Логистический центр Wildberries, в ряде регионов погибли и пострадали мирные жители. Продвижение армии РФАрмия России движется вперед, круша оборону украинских боевиков на ряде участков фронта. В частности, российские войска освободили Писаревку в Сумской области и Неженку — в Запорожской. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации превысили 1400 боевиков, сообщили в среду в Минобороны РФ.Обмен военнопленнымиОбмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле "10 на 10" прошел в среду на территории Белоруссии, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она отметила, что возвращение российских пленных стало ответом на передачу Москвой украинских военных, которое состоялось накануне, 24 августа. Лантратова добавила, что стороны готовят еще один крупный обмен военнопленными в ближайшее время. Также РФ и Украина ведут переговоры по обмену списками пропавших без вести и находящихся в плену.Смертельное наводнение в НепалеУтром в среду мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав серьезные разрушения в округе Расува в Непале. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки. Более 380 туристов пропали без вести, сообщили в управлении страны по туризму. По данным местной полиции по состоянию на вечер 26 августа число погибших достигло 157 человек.Работа детсадов в КрымуС 1 сентября детские сады Крыма будут работать в штатном режиме, сообщил в среду глава региона Сергей Аксенов. По его словам, при необходимости в отдельных детсадах возможен переход на режим кратковременного пребывания детей. Также глава региона уточнил, что в Крыму действуют 409 детских садов и 165 структурных подразделений при школах. Запрет на размещение детей в лагеряхВ Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях, санаториях и спортивных базах до конца 2026 года. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.На тот же срок приостанавливается бронирование мест, прием и размещение детей, не зарегистрированных по месту жительства или пребывания в регионе, в крымских средствах размещения для участия в спортивных, физкультурных мероприятиях, в том числе в учебно-тренировочных сборах, а также в мероприятиях туристической направленности – слетах, фестивалях, экскурсиях и другом.Землетрясение в СевастополеУ берегов Севастополя в среду в 14 часов 19 минут произошло землетрясение магнитудой 3.1, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь. Этот толчок стал вторым за сутки. Первый сейсмологи регистрировали вечером 25 августа - с магнитудой 2.9.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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главное за день, общество, новости, крым, в мире
"Фламинго" над Севастополем и наводнение в Непале: главное за день

Ракеты "Фламинго" над Севастополем и наводнение в Непале - главное за день

22:33 26.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Вражеские "Фламинго" над Севастополем и атаки на другие регионы России. Продвижение армии России в зоне специальной военной операции. Обмен военнопленными по формуле "10 на 10". Режим работы детсадов Крыма с 1 сентября. Продление запрета на размещение детей в детских оздоровительных лагерях Крыма. Землетрясение в Севастополе. Крупное наводнение а Непале.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Вражеские "Фламинго" над Севастополем

В ночь на среду противник впервые за долгое время совершил ракетную атаку на Севастополь. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго". Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, обошлось без разрушений и пострадавших. В течение дня ВСУ неоднократно пытались атаковать город с помощью беспилотников. Как сообщили позже в Минобороны РФ, всего за минувшие сутки над регионами России сбили 12 авиабомб, три ракеты "Фламинго" и 798 беспилотников. Только в ночь на среду сбито 426 вражеских БПЛА над 16-ю регионами страны, в том числе над Крымом.
В частности, в Котовске после атаки противника полностью сгорел Логистический центр Wildberries, в ряде регионов погибли и пострадали мирные жители.
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Продвижение армии РФ

Армия России движется вперед, круша оборону украинских боевиков на ряде участков фронта. В частности, российские войска освободили Писаревку в Сумской области и Неженку — в Запорожской. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации превысили 1400 боевиков, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Бизнес в Крыму
Вчера, 16:40
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Обмен военнопленными

Обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле "10 на 10" прошел в среду на территории Белоруссии, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она отметила, что возвращение российских пленных стало ответом на передачу Москвой украинских военных, которое состоялось накануне, 24 августа. Лантратова добавила, что стороны готовят еще один крупный обмен военнопленными в ближайшее время. Также РФ и Украина ведут переговоры по обмену списками пропавших без вести и находящихся в плену.
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Смертельное наводнение в Непале

Утром в среду мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав серьезные разрушения в округе Расува в Непале. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки. Более 380 туристов пропали без вести, сообщили в управлении страны по туризму. По данным местной полиции по состоянию на вечер 26 августа число погибших достигло 157 человек.
Наводнение в Непале
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Бедствие в Непале: из-за наводнения без вести пропали почти 400 туристов - ВИДЕО

Работа детсадов в Крыму

С 1 сентября детские сады Крыма будут работать в штатном режиме, сообщил в среду глава региона Сергей Аксенов. По его словам, при необходимости в отдельных детсадах возможен переход на режим кратковременного пребывания детей. Также глава региона уточнил, что в Крыму действуют 409 детских садов и 165 структурных подразделений при школах.
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Вчера, 13:50
ФСБ вскрыла хищение 110 млн рублей на оборонном заводе "Звезда-Стрела"

Запрет на размещение детей в лагерях

В Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях, санаториях и спортивных базах до конца 2026 года. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.На тот же срок приостанавливается бронирование мест, прием и размещение детей, не зарегистрированных по месту жительства или пребывания в регионе, в крымских средствах размещения для участия в спортивных, физкультурных мероприятиях, в том числе в учебно-тренировочных сборах, а также в мероприятиях туристической направленности – слетах, фестивалях, экскурсиях и другом.
Пожар в заповеднике Утриш
Вчера, 10:08
Площадь пожара в заповеднике "Утриш" в Анапе выросла в 20 раз

Землетрясение в Севастополе

У берегов Севастополя в среду в 14 часов 19 минут произошло землетрясение магнитудой 3.1, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь. Этот толчок стал вторым за сутки. Первый сейсмологи регистрировали вечером 25 августа - с магнитудой 2.9.
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Заголовок открываемого материала
00:01Грозы и похолодание: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 27 августа
23:49Отбой воздушной тревоги в Севастополе
23:22Тревога в Севастополе объявлена в седьмой раз
22:418 человек ранены при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow вблизи ТРЦ в Донецке
22:34Где купить топливо в Севастополе в четверг
22:33"Фламинго" над Севастополем и наводнение в Непале: главное за день
22:13Отбой тревоги объявили в Севастополе
21:54Воздушная тревога в Севастополе - граждан просят пройти в укрытия
21:45Ударный беспилотник уничтожил боевую машину "Град" ВСУ - видео
21:43Страшные цифры: число погибших из-за наводнения в Непале удвоилось
21:32В Крыму площадь виноградников увеличилась на треть
21:14У берегов Крыма наловили больше 12 тысяч тонн хамсы с начала года
21:04Помощь Севастополю от правительства Москвы – что сделано
20:46Детский сад в селе Ана-Юрт под Симферополем: как идет стройка нового объекта
20:29На Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны
20:28В Севстополе объявили отбой воздушной тревоги
20:28Российские дроноводы уничтожили роботы-платформы ВСУ в Орехове
20:15Удары по порту Измаил: ВС РФ разбили еще один сухогруз под Одессой
20:02Новое в законе о стоматологических услугах - что изменится
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