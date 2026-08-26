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Энергоснабжение Крыма: ограничения действуют на всей территории полуострова - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Энергоснабжение Крыма: ограничения действуют на всей территории полуострова
Энергоснабжение Крыма: ограничения действуют на всей территории полуострова - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Энергоснабжение Крыма: ограничения действуют на всей территории полуострова
В Крыму сохраняются перебои с электроснабжением из-за повреждений оборудования. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T08:15
2026-08-26T08:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Крыму сохраняются перебои с электроснабжением из-за повреждений оборудования. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Ограничения электроснабжения действуют на всей территории полуострова. Отключения электричества проводят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах."Принимаются все возможные меры для стабильной подачи электроэнергии потребителям", - подчеркнули в "Крымэнерго".Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июле после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Энергоснабжение Крыма: ограничения действуют на всей территории полуострова

Ограничения электроснабжения действуют на всей территории Крыма

08:15 26.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Крыму сохраняются перебои с электроснабжением из-за повреждений оборудования. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
"Энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. Сохраняются перебои с подачей электроэнергии из-за повреждений электрической сети и оборудования", - говорится в сообщении.
Ограничения электроснабжения действуют на всей территории полуострова. Отключения электричества проводят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.
"Принимаются все возможные меры для стабильной подачи электроэнергии потребителям", - подчеркнули в "Крымэнерго".
Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июле после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.
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