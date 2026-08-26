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Двух детей и двух взрослых спасли в горно-лесной зоне Крыма - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Двух детей и двух взрослых спасли в горно-лесной зоне Крыма
Двух детей и двух взрослых спасли в горно-лесной зоне Крыма - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Двух детей и двух взрослых спасли в горно-лесной зоне Крыма
Двух детей и двух взрослых спасли в горно-лесной зоне Бахчисарайского района Крыма. Об этом сообщили в МЧС республики. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T10:48
2026-08-26T10:48
мчс крыма
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Двух детей и двух взрослых спасли в горно-лесной зоне Бахчисарайского района Крыма. Об этом сообщили в МЧС республики."Вчера вечером поступило сообщение о том, что на Юсуповской тропе, в районе села Соколиное, заблудились двое взрослых и двое детей. На поиски выехали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", – говорится в сообщении.Спасатели обнаружили заблудившихся, эвакуировали их к служебному автомобилю и доставили в Соколиное, где туристы оставили свой транспорт. В медицинской помощи никто не нуждался.Ранее крымские спасатели оказали помощь шестерым отдыхающим, которые катались на катамаране и оказались в труднодоступном месте. Инцидент произошел ночью в районе Судака.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар в Ялте тушат уже неделю - ситуация на данный моментЛошадь провалилась в трехметровую яму в Севастополе – на помощь пришли спасателиВ Крыму ребенка и взрослого унесло на сапах в открытое море
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РИА Новости Крым
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96
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мчс крыма, происшествия, новости крыма, бахчисарайский район
Двух детей и двух взрослых спасли в горно-лесной зоне Крыма

В Бахчисарайском районе Крыма спасли четверых заблудившихся туристов

10:48 26.08.2026
 
© МЧС Республики КрымВ Крыму спасли заблудившихся в лесу туристов
В Крыму спасли заблудившихся в лесу туристов
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Двух детей и двух взрослых спасли в горно-лесной зоне Бахчисарайского района Крыма. Об этом сообщили в МЧС республики.
"Вчера вечером поступило сообщение о том, что на Юсуповской тропе, в районе села Соколиное, заблудились двое взрослых и двое детей. На поиски выехали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", – говорится в сообщении.
Спасатели обнаружили заблудившихся, эвакуировали их к служебному автомобилю и доставили в Соколиное, где туристы оставили свой транспорт. В медицинской помощи никто не нуждался.
Ранее крымские спасатели оказали помощь шестерым отдыхающим, которые катались на катамаране и оказались в труднодоступном месте. Инцидент произошел ночью в районе Судака.
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МЧС КрымаПроисшествияНовости КрымаБахчисарайский район
 
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