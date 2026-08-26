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До 14 человек на место: в колледжах Крыма завершилась приемная кампания - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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До 14 человек на место: в колледжах Крыма завершилась приемная кампания
До 14 человек на место: в колледжах Крыма завершилась приемная кампания - РИА Новости Крым, 26.08.2026
До 14 человек на место: в колледжах Крыма завершилась приемная кампания
Подведены итоги вступительной кампании этого года в колледжах Крыма. На 9,5 тысяч бюджетных мест было подано более 52 тысяч заявлений – об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T08:59
2026-08-26T08:59
образование в крыму и севастополе
среднее профессиональное образование в крыму
крым
приемная кампания
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Подведены итоги вступительной кампании этого года в колледжах Крыма. На 9,5 тысяч бюджетных мест было подано более 52 тысяч заявлений – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Анна Волкова.Гостья студии добавила, что на некоторые специальности конкурс был 10-14 человек на место.Также она сообщила, что в этом году приемная компания имеет несколько новшеств."Первоочередное право поступления есть у ребят после 9 класса, если они относятся к членам семьи участников СВО. Также с этого года данное право имеют дети при наличии целевого договора. В этом году до 1 августа работодатели могли подавать заявки на целевое обучение сотрудников под себя, поэтому заявок достаточное количество. Сейчас, до 15 сентября образовательные организации отрабатывают, подбирают студентов, абитуриентов, которые будут партнерами этого целевого договора", – объяснила специалист.Анна Волкова считает, что одной из причин столь высокого спроса на среднее специальное образование (СПО) является наличие в колледжах сильной материально-технической базы.В то же время часть ребят, поступая в колледжи после 9 класса, пытаются избежать сдачи единого государственного экзамена в школах, добавила спикер."Конечно, часть ребят не хотят сдавать ЕГЭ, но с этого года те, кто получают диплом о среднем профессиональном образовании без ЕГЭ, в высшие учебные заведения могут поступить только по своему профилю. Если профиль не соответствует диплому СПО, соответственно, придется прикрепляться к школе, сдавать ЕГЭ и уже по его результатам поступать на ту специальность в вузе, которую выбрали", – разъяснила специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Техникумы и колледжи приняли около 3,8 млн заявлений от абитуриентовВ Крыму абитуриенты стали реже выбирать обучение за счет бюджетаКак поступить в Крымский федеральный университет после колледжа
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образование в крыму и севастополе, среднее профессиональное образование в крыму, крым, приемная кампания, новости крыма
До 14 человек на место: в колледжах Крыма завершилась приемная кампания

В колледжи Крыма поданы более 52 тысяч заявлений – итоги приемной кампании

08:59 26.08.2026
 
© РИА Новости . Александр КряжевПодача документов
Подача документов - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Подведены итоги вступительной кампании этого года в колледжах Крыма. На 9,5 тысяч бюджетных мест было подано более 52 тысяч заявлений – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Анна Волкова.
"Однозначно интерес к колледжам увеличивается. Это видно по количеству заявлений, которые в этом году были поданы в рамках приемной кампании – более 52 тысяч заявлений на 9,5 тысяч бюджетных мест, причем 8,5 тысяч – это подведомственные Министерству образования организации среднего профессионального образования, и почти тысяча мест – не подведомственные", – рассказала спикер.
Гостья студии добавила, что на некоторые специальности конкурс был 10-14 человек на место.
Также она сообщила, что в этом году приемная компания имеет несколько новшеств.
"Первоочередное право поступления есть у ребят после 9 класса, если они относятся к членам семьи участников СВО. Также с этого года данное право имеют дети при наличии целевого договора. В этом году до 1 августа работодатели могли подавать заявки на целевое обучение сотрудников под себя, поэтому заявок достаточное количество. Сейчас, до 15 сентября образовательные организации отрабатывают, подбирают студентов, абитуриентов, которые будут партнерами этого целевого договора", – объяснила специалист.
Анна Волкова считает, что одной из причин столь высокого спроса на среднее специальное образование (СПО) является наличие в колледжах сильной материально-технической базы.
"Сегодня СПО очень востребовано, там сегодня очень сильная материально-техническая база. На самом деле лаборатории, зоны по видам деятельности иногда превышают все ожидания как педагогов, так и студентов. И даже работодатели, когда приезжают знакомиться с материальной базой образовательных организаций, они тоже удивляются, что не всегда у работодателей есть такое количественное и качественное оборудование, которое есть на сегодняшний день в СПО", – подчеркнула эксперт.
В то же время часть ребят, поступая в колледжи после 9 класса, пытаются избежать сдачи единого государственного экзамена в школах, добавила спикер.
"Конечно, часть ребят не хотят сдавать ЕГЭ, но с этого года те, кто получают диплом о среднем профессиональном образовании без ЕГЭ, в высшие учебные заведения могут поступить только по своему профилю. Если профиль не соответствует диплому СПО, соответственно, придется прикрепляться к школе, сдавать ЕГЭ и уже по его результатам поступать на ту специальность в вузе, которую выбрали", – разъяснила специалист.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Образование в Крыму и СевастополеСреднее профессиональное образование в КрымуКрымПриемная кампанияНовости Крыма
 
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