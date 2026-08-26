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Девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск — Стаханов
Девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск — Стаханов - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск — Стаханов
В ЛНР при ударе по рейсовому автобусу Лисичанск – Стаханов погибли восемь человек, еще одна девушка скончалась в больнице. Об этом сообщил глава региона Леонид... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T17:07
2026-08-26T17:07
2026-08-26T17:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В ЛНР при ударе по рейсовому автобусу Лисичанск – Стаханов погибли восемь человек, еще одна девушка скончалась в больнице. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.ВСУ атаковали автобус на автодороге Золотое – Первомайск. В нем находились 15 пассажиров.Следователи следственного управления Следственного комитета России по ЛНР фиксируют последствия вражеской атаки."Это очередной акт терроризма кровавого киевского режима. Циничный, бесчеловечный и не имеющий оправдания. Это военное преступление, за которое виновные обязательно понесут заслуженное наказание", - подчеркнул Пасечник.Ранее сообщалось, что в Севастополе обломки сбитого украинского беспилотника упали на автобус, он загорелся. Два человека погибли. Десять пострадавших при атаке БПЛА доставлены в больницы, в их числе один ребенок. Состояние двоих тяжелое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на ЛНР – двое погибли и девять человек раненыВ Севастополе дрон поразил рейсовый автобус - есть погибшие ВСУ ударили по пассажирскому автобусу Абхазия – Донецк: погибли и ранены люди
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, происшествия, атаки всу, автобус
Девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск — Стаханов
Девять человек погибли и пять пострадали при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР
17:07 26.08.2026 (обновлено: 17:16 26.08.2026)