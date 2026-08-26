Рейтинг@Mail.ru
Детский сад в селе Ана-Юрт под Симферополем: как идет стройка нового объекта - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260826/detskiy-sad-v-sele-ana-yurt-pod-simferopolem-kak-idet-stroyka-novogo-obekta-1158830414.html
Детский сад в селе Ана-Юрт под Симферополем: как идет стройка нового объекта
Детский сад в селе Ана-Юрт под Симферополем: как идет стройка нового объекта - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Детский сад в селе Ана-Юрт под Симферополем: как идет стройка нового объекта
Строительная готовность нового детского сада в селе Ана-Юрт под Симферополем достигла 29,5%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T20:46
2026-08-26T20:46
крым
новости крыма
симферопольский район
детский сад
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1a/1158830147_0:69:1676:1012_1920x0_80_0_0_748beca615299a7fa2fab02dd3e76d3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Строительная готовность нового детского сада в селе Ана-Юрт под Симферополем достигла 29,5%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма со ссылкой на данные республиканского Минстроя."На данный момент строительная готовность дошкольного учреждения в селе Ана-Юрт составляет 29,48%. Активно ведутся работы по прокладке наружных и внутренних сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, а также благоустройство территории", - сказано в сообщении.Детский сад рассчитан на 240 мест. В здании разместятся 13 групп общеразвивающей направленности, уточняет пресс-служба республиканского правительства. Объект реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". К концу июня его строительная готовность достигала 20%. Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития в этом году планируется ввести в эксплуатацию 18 объектов, в том числе четыре новых детских сада на 550 мест, одну школу и два многоквартирных дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут работать детские сады Крыма с 1 сентября - ответ АксеноваВ Севастополе построят новую школу рекордной площадиНовые детсады и дома: какие объекты введут в эксплуатацию в Крым в этом году
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1a/1158830147_118:0:1558:1080_1920x0_80_0_0_6e2980bc338ee80d3534be8244eb0130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, симферопольский район, детский сад, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
Детский сад в селе Ана-Юрт под Симферополем: как идет стройка нового объекта

Новый детский сад под Симферополем готов почти на 30% – власти

20:46 26.08.2026
 
© Правительство Республики КрымВ Симферопольском районе строится новый детский сад
В Симферопольском районе строится новый детский сад
© Правительство Республики Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Строительная готовность нового детского сада в селе Ана-Юрт под Симферополем достигла 29,5%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма со ссылкой на данные республиканского Минстроя.
"На данный момент строительная готовность дошкольного учреждения в селе Ана-Юрт составляет 29,48%. Активно ведутся работы по прокладке наружных и внутренних сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, а также благоустройство территории", - сказано в сообщении.
© Правительство Республик КрымВ Симферопольском районе строится новый детский сад
В Симферопольском районе строится новый детский сад
© Правительство Республик Крым
В Симферопольском районе строится новый детский сад
Детский сад рассчитан на 240 мест. В здании разместятся 13 групп общеразвивающей направленности, уточняет пресс-служба республиканского правительства.
Объект реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". К концу июня его строительная готовность достигала 20%.
Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития в этом году планируется ввести в эксплуатацию 18 объектов, в том числе четыре новых детских сада на 550 мест, одну школу и два многоквартирных дома.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как будут работать детские сады Крыма с 1 сентября - ответ Аксенова
В Севастополе построят новую школу рекордной площади
Новые детсады и дома: какие объекты введут в эксплуатацию в Крым в этом году
 
КрымНовости КрымаСимферопольский районДетский садМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:34Где купить топливо в Севастополе в четверг
22:33"Фламинго" над Севастополем и наводнение в Непале: главное за день
22:13Отбой тревоги объявили в Севастополе
21:54Воздушная тревога в Севастополе - граждан просят пройти в укрытия
21:45Ударный беспилотник уничтожил боевую машину "Град" ВСУ - видео
21:43Страшные цифры: число погибших из-за наводнения в Непале удвоилось
21:32В Крыму площадь виноградников увеличилась на треть
21:14У берегов Крыма наловили больше 12 тысяч тонн хамсы с начала года
21:04Помощь Севастополю от правительства Москвы – что сделано
20:46Детский сад в селе Ана-Юрт под Симферополем: как идет стройка нового объекта
20:29На Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны
20:28В Севстополе объявили отбой воздушной тревоги
20:28Российские дроноводы уничтожили роботы-платформы ВСУ в Орехове
20:15Удары по порту Измаил: ВС РФ разбили еще один сухогруз под Одессой
20:02Новое в законе о стоматологических услугах - что изменится
19:46К чему приведет мобилизация женщин на Украине – мнение
19:33Житель Адыгеи готовил теракт на военном объекте - ФСБ
19:27Пятая воздушная тревога объявлена в Севастополе
19:12Смерчи прогнозируют на побережье Черного моря
19:05Отбой тревоги звучит в Севастополе
Лента новостейМолния