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Детский сад в селе Ана-Юрт под Симферополем: как идет стройка нового объекта

Детский сад в селе Ана-Юрт под Симферополем: как идет стройка нового объекта - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Детский сад в селе Ана-Юрт под Симферополем: как идет стройка нового объекта

Строительная готовность нового детского сада в селе Ана-Юрт под Симферополем достигла 29,5%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T20:46

2026-08-26T20:46

2026-08-26T20:46

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министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Строительная готовность нового детского сада в селе Ана-Юрт под Симферополем достигла 29,5%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма со ссылкой на данные республиканского Минстроя."На данный момент строительная готовность дошкольного учреждения в селе Ана-Юрт составляет 29,48%. Активно ведутся работы по прокладке наружных и внутренних сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, а также благоустройство территории", - сказано в сообщении.Детский сад рассчитан на 240 мест. В здании разместятся 13 групп общеразвивающей направленности, уточняет пресс-служба республиканского правительства. Объект реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". К концу июня его строительная готовность достигала 20%. Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития в этом году планируется ввести в эксплуатацию 18 объектов, в том числе четыре новых детских сада на 550 мест, одну школу и два многоквартирных дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут работать детские сады Крыма с 1 сентября - ответ АксеноваВ Севастополе построят новую школу рекордной площадиНовые детсады и дома: какие объекты введут в эксплуатацию в Крым в этом году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, симферопольский район, детский сад, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)