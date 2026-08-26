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Что происходит на Крымском мосту сейчас - оперативные данные - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Что происходит на Крымском мосту сейчас - оперативные данные
Что происходит на Крымском мосту сейчас - оперативные данные - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Что происходит на Крымском мосту сейчас - оперативные данные
Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, к 15 часам с обеих сторон образовались очереди перед пунктами досмотра. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T15:27
2026-08-26T15:27
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
очереди на крымском мосту
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, к 15 часам с обеих сторон образовались очереди перед пунктами досмотра. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Утром в среду очереди у Крымского моста наблюдались только со стороны Керчи. По данным на 09:00, ручной досмотр со стороны Крыма ожидали 60 транспортных средств.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Что происходит на Крымском мосту сейчас - оперативные данные

Что происходит на Крымском мосту сейчас - данные на 15 часов

15:27 26.08.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, к 15 часам с обеих сторон образовались очереди перед пунктами досмотра. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.
"По состоянию на 15:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 140 транспортных средств. При этом со стороны Керчи в очереди стоят 30 автомобилей", – говорится в сообщении.
Утром в среду очереди у Крымского моста наблюдались только со стороны Керчи. По данным на 09:00, ручной досмотр со стороны Крыма ожидали 60 транспортных средств.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуЛогистикаТранспорт
 
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