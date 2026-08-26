https://crimea.ria.ru/20260826/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-seychas----operativnye-dannye-1158828634.html

Что происходит на Крымском мосту сейчас - оперативные данные

Что происходит на Крымском мосту сейчас - оперативные данные - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Что происходит на Крымском мосту сейчас - оперативные данные

Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, к 15 часам с обеих сторон образовались очереди перед пунктами досмотра. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T15:27

2026-08-26T15:27

2026-08-26T15:27

ситуация на дорогах крыма

крым

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крымский мост

очереди на крымском мосту

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, к 15 часам с обеих сторон образовались очереди перед пунктами досмотра. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Утром в среду очереди у Крымского моста наблюдались только со стороны Керчи. По данным на 09:00, ручной досмотр со стороны Крыма ожидали 60 транспортных средств.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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