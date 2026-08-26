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Что происходит на Крымском мосту сейчас - оперативные данные
Что происходит на Крымском мосту сейчас - оперативные данные - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Что происходит на Крымском мосту сейчас - оперативные данные
Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, к 15 часам с обеих сторон образовались очереди перед пунктами досмотра. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T15:27
2026-08-26T15:27
2026-08-26T15:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, к 15 часам с обеих сторон образовались очереди перед пунктами досмотра. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Утром в среду очереди у Крымского моста наблюдались только со стороны Керчи. По данным на 09:00, ручной досмотр со стороны Крыма ожидали 60 транспортных средств.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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