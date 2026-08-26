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Число жертв пожара на Амурском ГХК увеличилось до семи

Число жертв пожара на Амурском ГХК увеличилось до семи - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Число жертв пожара на Амурском ГХК увеличилось до семи

Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе выросло до семи, на месте ЧП найдены тела четверых граждан Китая. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T08:27

2026-08-26T08:27

2026-08-26T08:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе выросло до семи, на месте ЧП найдены тела четверых граждан Китая. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.Пожар вспыхнул во вторник днем. Изначально сообщалось о пятерых пострадавших, позже стало известно об одном погибшем, гражданине КНР, и более 100 раненых. Затем число жертв увеличилось до трех.Судьба еще девятерых граждан Китая, сотрудников подрядной организации, остается неизвестной.Всего за медицинской помощью обратились 152 человека, 36 пострадавших госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Остальным 116 обратившимся оказана медицинская помощь, госпитализация им не потребовалась.Для доставки части госпитализированных в федеральные медицинские учреждения прибыл спецборт Ил-76 МЧС России.Как сообщили в пресс-службе, очаги возгорания на строительной площадке ликвидированы. В настоящее время под контролем специалистов завершается выжигание остаточных объемов технологических газов. Начато обследование места происшествия.Специалисты регионального управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии проводят лабораторный контроль атмосферного воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций контролируемых веществ не выявлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, новости, происшествия, пожар, россия