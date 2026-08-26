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Число сбитых над Севастополем дронов выросло до четырех
Число сбитых над Севастополем дронов выросло до четырех - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Число сбитых над Севастополем дронов выросло до четырех
Число сбитых над Севастополем дронов выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T12:57
2026-08-26T12:57
2026-08-26T12:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Число сбитых над Севастополем дронов выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее сообщалось, что во время атаки ВСУ сбиты три дрона. Ранее противник совершил первую за долгое время ракетную атаку на Севастополь минувшей ночью. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" над акваторией Черного моря.Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Число сбитых над Севастополем дронов выросло до четырех
Число сбитых над Севастополем дронов выросло до четырех - Развожаев