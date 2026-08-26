Рейтинг@Mail.ru
Число сбитых над Севастополем дронов выросло до четырех - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260826/chislo-sbitykh-nad-sevastopolem-dronov-vyroslo-do-chetyrekh-1158822105.html
Число сбитых над Севастополем дронов выросло до четырех
Число сбитых над Севастополем дронов выросло до четырех - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Число сбитых над Севастополем дронов выросло до четырех
Число сбитых над Севастополем дронов выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T12:57
2026-08-26T12:57
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155721485_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac4b1bc3fa532fe0eef4b693274d3901.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Число сбитых над Севастополем дронов выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее сообщалось, что во время атаки ВСУ сбиты три дрона. Ранее противник совершил первую за долгое время ракетную атаку на Севастополь минувшей ночью. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" над акваторией Черного моря.Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155721485_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_7288c599638fc4bb70f7a34e6859b2bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Число сбитых над Севастополем дронов выросло до четырех

Число сбитых над Севастополем дронов выросло до четырех - Развожаев

12:57 26.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Число сбитых над Севастополем дронов выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 4 вражеских беспилотника. Никто из людей не пострадал. Спасательная служба никаких повреждений объектов не зафиксировала", - написал он в МАКС.
Ранее сообщалось, что во время атаки ВСУ сбиты три дрона. Ранее противник совершил первую за долгое время ракетную атаку на Севастополь минувшей ночью. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" над акваторией Черного моря.
Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе Крымом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:05Бедствие в Непале: из-за наводнения без вести пропали почти 400 туристов
14:59В Севастополе объявили воздушную тревогу в третий раз с начала суток
14:55У берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясение
14:40В некоторых школах Алушты уроки будут длиться 40 минут
14:32Часть Раздольненского района Крыма осталась без газа из-за аварии
14:21В России создают правдивый учебник по истории Украины
13:50ФСБ вскрыла хищение 110 млн рублей на оборонном заводе "Звезда-Стрела"
13:42В Крыму ввели режим повышенной готовности
13:31Армия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронта
13:21В Крыму выделили более 2 млрд рублей на модернизацию объектов культуры
13:1012 авиабомб и три ракеты "Фламинго" сбили над российской территорией за сутки
12:57Число сбитых над Севастополем дронов выросло до четырех
12:49Удар ВСУ по детскому центру в Краснодаре – под завалами нашли тело четвертого подростка
12:41Путин поговорил с президентом Сирии - о чем договорились
12:28В Севастополе прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги
12:23Армия России освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях
12:15Ливни со штормовым ветром накроют Крым 27 и 28 августа
12:09Россия и Украина проводят обмен пленными по формуле "10 на 10"
11:57В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито три вражеских беспилотника
11:50Подросток пострадал при столкновении двух мопедов в Крыму
Лента новостейМолния