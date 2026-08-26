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Четвертая атака ВСУ на Севастополь - работает ПВО и огневые группы
Четвертая атака ВСУ на Севастополь - работает ПВО и огневые группы - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Четвертая атака ВСУ на Севастополь - работает ПВО и огневые группы
В Севастополе в четвертый раз за день военные отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T18:41
2026-08-26T18:41
2026-08-26T18:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в четвертый раз за день военные отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор обратился к жителям и гостям города с просьбой не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Ранее в городе прозвучал сигнал воздушной тревоги. В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число сбитых над Севастополем дронов выросло до четырехНовая атака ВСУ на Севастополь - сбиты еще два дронаВСУ выпустили по Севастополю три ракеты "Фламинго"
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Четвертая атака ВСУ на Севастополь - работает ПВО и огневые группы
В Севастополе военные отражают очередную вражескую атаку – Развожаев
18:41 26.08.2026 (обновлено: 18:47 26.08.2026)