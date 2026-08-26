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Часть Раздольненского района Крыма осталась без газа из-за аварии
Часть Раздольненского района Крыма осталась без газа из-за аварии - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Часть Раздольненского района Крыма осталась без газа из-за аварии
В девяти селах Раздольненского района Крыма приостановлено газоснабжение из-за аварии на магистральных объектах. Об этом сообщил глава администрации района... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T14:32
2026-08-26T14:32
2026-08-26T14:33
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газоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В девяти селах Раздольненского района Крыма приостановлено газоснабжение из-за аварии на магистральных объектах. Об этом сообщил глава администрации района Денис Олейник.Специалисты предприятий "Черномортрансгаз" и "Крымгазсети" определяют степень повреждения и разрабатывают временную схему подключения газа в кратчайшие сроки, добавил глава района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Часть Раздольненского района Крыма осталась без газа из-за аварии
Девять населенных пунктов Раздольненского района Крыма остались без газа из-за аварии
14:32 26.08.2026 (обновлено: 14:33 26.08.2026)