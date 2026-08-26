https://crimea.ria.ru/20260826/chast-razdolnenskogo-rayona-kryma-ostalas-bez-gaza-iz-za-avarii-1158825317.html

Часть Раздольненского района Крыма осталась без газа из-за аварии

Часть Раздольненского района Крыма осталась без газа из-за аварии - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Часть Раздольненского района Крыма осталась без газа из-за аварии

В девяти селах Раздольненского района Крыма приостановлено газоснабжение из-за аварии на магистральных объектах. Об этом сообщил глава администрации района... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T14:32

2026-08-26T14:32

2026-08-26T14:33

отключение газа в крыму

крымгазсети

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жкх

газоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В девяти селах Раздольненского района Крыма приостановлено газоснабжение из-за аварии на магистральных объектах. Об этом сообщил глава администрации района Денис Олейник.Специалисты предприятий "Черномортрансгаз" и "Крымгазсети" определяют степень повреждения и разрабатывают временную схему подключения газа в кратчайшие сроки, добавил глава района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

раздольненский район крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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