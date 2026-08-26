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Часть Раздольненского района Крыма осталась без газа из-за аварии - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Часть Раздольненского района Крыма осталась без газа из-за аварии
Часть Раздольненского района Крыма осталась без газа из-за аварии - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Часть Раздольненского района Крыма осталась без газа из-за аварии
В девяти селах Раздольненского района Крыма приостановлено газоснабжение из-за аварии на магистральных объектах. Об этом сообщил глава администрации района... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T14:32
2026-08-26T14:33
отключение газа в крыму
крымгазсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В девяти селах Раздольненского района Крыма приостановлено газоснабжение из-за аварии на магистральных объектах. Об этом сообщил глава администрации района Денис Олейник.Специалисты предприятий "Черномортрансгаз" и "Крымгазсети" определяют степень повреждения и разрабатывают временную схему подключения газа в кратчайшие сроки, добавил глава района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Часть Раздольненского района Крыма осталась без газа из-за аварии

Девять населенных пунктов Раздольненского района Крыма остались без газа из-за аварии

14:32 26.08.2026 (обновлено: 14:33 26.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллектаОтключение газа
Отключение газа - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В девяти селах Раздольненского района Крыма приостановлено газоснабжение из-за аварии на магистральных объектах. Об этом сообщил глава администрации района Денис Олейник.
"Сегодня в результате аварии на магистральных объектах приостановлено газоснабжение в следующих населенных пунктах: поселок Раздольное, села Ботаническое, Волочаевка, Ковыльное, Огни, Сенокосное, Чернышево, Портовое, Кропоткино", - написал Олейник в своем канале в МАКС.
Специалисты предприятий "Черномортрансгаз" и "Крымгазсети" определяют степень повреждения и разрабатывают временную схему подключения газа в кратчайшие сроки, добавил глава района.
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Отключение газа в КрымуКрымгазсетиРаздольненский район КрымаНовости КрымаЖКХГазоснабжение
 
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