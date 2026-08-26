https://crimea.ria.ru/20260826/bunt-v-ternopole-v-gorod-styanuli-bronetekhniku-dlya-podavleniya-besporyadkov-1158810346.html

Бунт в Тернополе: в город стянули бронетехнику для подавления беспорядков

Бунт в Тернополе: в город стянули бронетехнику для подавления беспорядков - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Бунт в Тернополе: в город стянули бронетехнику для подавления беспорядков

В Тернополе на Западной Украине произошла массовая стычка между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T07:34

2026-08-26T07:34

2026-08-26T07:34

мобилизация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Тернополе на Западной Украине произошла массовая стычка между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), которая переросла в масштабные общественные беспорядки. Об этом сообщают украинские СМИ и государственные органы.По данным нацполиции Украины, конфликт вспыхнул якобы при "проверке документов" сотрудниками ТЦК. В то же время ряд СМИ сообщают, что поводом послужила силовая мобилизация одного из местных жителей.Для стабилизации ситуации на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные наряды полиции.Со слов очевидцев в соцсетях, прибывшие на место полицейские были вынуждены провести экстренную эвакуацию одного из заблокированных военкомов.При этом жители Тернополя не ушли с улиц, несмотря на требования силовиков. Горожане, в основном молодые люди, устроили ночной марш по улицам города, скандируя "Позор!". Они требуют прекращения насильственной мобилизации.Сообщается, что в город стянута бронетехника и подразделения спецназначения. В регионе введен особый режим контроля за общественной безопасностью.Полиция устанавливает круг лиц, причастных к нападению.Отмечается, что киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а действия сотрудников ТЦК, которые силой "мобилизуют" украинских мужчин, приводят к протестам. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются избежать мобилизации, в том числе бегут из страны.Украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за принудительной мобилизации, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Одурманенные дети: снижение возраста мобилизации на Украине станет катастрофой для тысяч семейТЦК на Украине лишал мужчин законных отсрочек от мобилизации - омбудсменНа Украине идет охота на ТЦК: что происходит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобилизация на украине, украина, тернополь, новости, протесты