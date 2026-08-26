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Более 420 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами за ночь - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Более 420 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами за ночь
Более 420 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами за ночь - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Более 420 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами за ночь
Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе Крымом. Об... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T07:40
2026-08-26T07:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, вражеские БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.Накануне поздно вечером канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым сообщил, что в центральных и восточных районах полуострова отработала система ПВО.Во вторник в течение дня над Черным морем и регионами РФ были перехвачены 39 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти гражданских: как строят антидроновые коридоры в Херсонской областиКогда закончится СВО – заявление Медведева42 беспилотника ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, новости, министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
Более 420 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами за ночь

Силы ПВО сбили за ночь 426 беспилотников над Крымом и другими регионами России

07:40 26.08.2026
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 25 августа до 07:00 мск 26 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, вражеские БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.
Накануне поздно вечером канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым сообщил, что в центральных и восточных районах полуострова отработала система ПВО.
Во вторник в течение дня над Черным морем и регионами РФ были перехвачены 39 украинских дронов.
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42 беспилотника ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
 
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