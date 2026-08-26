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Более 420 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами за ночь

Более 420 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами за ночь - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Более 420 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами за ночь

Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе Крымом. Об... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T07:40

2026-08-26T07:40

2026-08-26T07:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, вражеские БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.Накануне поздно вечером канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым сообщил, что в центральных и восточных районах полуострова отработала система ПВО.Во вторник в течение дня над Черным морем и регионами РФ были перехвачены 39 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти гражданских: как строят антидроновые коридоры в Херсонской областиКогда закончится СВО – заявление Медведева42 беспилотника ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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