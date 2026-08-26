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Более 20 населенных пунктов под Симферополем на день останутся без света
Более 20 населенных пунктов под Симферополем на день останутся без света - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Более 20 населенных пунктов под Симферополем на день останутся без света
Более 20 населенных пунктов под Симферополем 27 августа останутся без света. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T19:00
2026-08-26T19:00
2026-08-26T19:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Более 20 населенных пунктов под Симферополем 27 августа останутся без света. Об этом сообщает "Крымэнерго".Также будет обесточен населенный пункт Береговое в Бахчисарайском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Более 20 населенных пунктов под Симферополем на день останутся без света
Крымэнерго: более 20 населенных пунктов под Симферополем 27 августа останутся без света