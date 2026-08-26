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Более 20 населенных пунктов под Симферополем на день останутся без света

Более 20 населенных пунктов под Симферополем на день останутся без света - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Более 20 населенных пунктов под Симферополем на день останутся без света

Более 20 населенных пунктов под Симферополем 27 августа останутся без света. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T19:00

2026-08-26T19:00

2026-08-26T19:00

крым

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бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Более 20 населенных пунктов под Симферополем 27 августа останутся без света. Об этом сообщает "Крымэнерго".Также будет обесточен населенный пункт Береговое в Бахчисарайском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферопольский район

бахчисарайский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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