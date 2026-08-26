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Более 100 лет традиций: как развивается в Крыму санаторно-курортное лечение - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Более 100 лет традиций: как развивается в Крыму санаторно-курортное лечение
Более 100 лет традиций: как развивается в Крыму санаторно-курортное лечение - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Более 100 лет традиций: как развивается в Крыму санаторно-курортное лечение
Санаторно-курортная сфера Крыма идет в ногу со временем, основываясь на многолетних врачебных традициях прошлых лет. Об этом в памятную дату 25 августа, когда в РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T08:01
2026-08-26T08:01
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санатории крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Санаторно-курортная сфера Крыма идет в ногу со временем, основываясь на многолетних врачебных традициях прошлых лет. Об этом в памятную дату 25 августа, когда в 1921 году на полуострове состоялся первый съезд курортных врачей, рассказали заместитель директора по научной работе Академического научно-исследовательского института физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации имени И.М.Сеченова, заведующая научно-исследовательским отделом пульмонологии – доктор медицинских наук Лейла Дудченко и главный научный сотрудник, заведующая кафедры физиологии, экологической морской медицины Севастопольского государственного университета Елена Евстафьева.По ее мнению, также одной из главных современных тенденций в санаторно-курортной сфере Крыма является поддержка активного здорового долголетия и возможности использования санаторно-курортной сферы с полным аспектом лечебных факторов и природных ресурсов для этого направления.Неизменными остаются "столпы" крымского оздоровления, пояснила собеседница. Так, традиционно лечение дыхательной системы и сейчас происходит в санаториях Южного берега Крыма."Сочетание уникальных факторов расположения этой территории рядом с Черным морем, закрытой крымскими горами, с насаждениями уникальной растительностью, которая есть на Южном берегу Крыма – именно это и породило развитие данного региона как климатической территории для лечения заболеваний органов дыхания", – объяснила доктор медицинских наук.В свою очередь Елена Евстафьева добавила, что ученые в Крыму также активно работают над вопросами активного сбережения здоровья.Важные исследованиями, по ее данным, проходят на Карадагской мониторинговой станции, где ведется постоянная регистрация приземного озона, который сейчас считается Всемирной организацией здравоохранения вторым по опасности атмосферным загрязнителем."Дело в том, что повышение его концентрации является триггером для запуска серьезных неотложных состояний дыхательной, сердечно-сосудистой системы", – подчеркнула специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как турбизнес Крыма заботится о ветеранах санаторно-курортной отраслиНовый бальнео-курорт на озере Чокрак в Крыму: что важно учестьСтавки сделаны: в Крыму представили стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года
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4.7
96
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крым, санатории крыма, лечение в крыму, здоровье, отдых в крыму
Более 100 лет традиций: как развивается в Крыму санаторно-курортное лечение

Ученые в Крыму изучают круглогодичность санаториев и вопросы активного долголетия

08:01 26.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevСанаторий "Старый Крым"
Санаторий Старый Крым - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Санаторно-курортная сфера Крыма идет в ногу со временем, основываясь на многолетних врачебных традициях прошлых лет. Об этом в памятную дату 25 августа, когда в 1921 году на полуострове состоялся первый съезд курортных врачей, рассказали заместитель директора по научной работе Академического научно-исследовательского института физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации имени И.М.Сеченова, заведующая научно-исследовательским отделом пульмонологии – доктор медицинских наук Лейла Дудченко и главный научный сотрудник, заведующая кафедры физиологии, экологической морской медицины Севастопольского государственного университета Елена Евстафьева.

"Сегодня мы не открываем что-то новое, мы возвращаемся на те рельсы, которые и закладывались в Крыму. Потому что Крым – это уникальный регион, обладающий разнообразными природными лечебными факторами. Это и сам воздух, и климат, и минеральные воды, и грязи. И использование всех этих лечебных ресурсов обуславливает круглогодичное использование нашего региона, что было здесь изначально заложено, и развивалось очень долгие годы", – сказала Лейла Дудченко в эфире радио "Спутник в Крыму".

По ее мнению, также одной из главных современных тенденций в санаторно-курортной сфере Крыма является поддержка активного здорового долголетия и возможности использования санаторно-курортной сферы с полным аспектом лечебных факторов и природных ресурсов для этого направления.
Неизменными остаются "столпы" крымского оздоровления, пояснила собеседница. Так, традиционно лечение дыхательной системы и сейчас происходит в санаториях Южного берега Крыма.
"Сочетание уникальных факторов расположения этой территории рядом с Черным морем, закрытой крымскими горами, с насаждениями уникальной растительностью, которая есть на Южном берегу Крыма – именно это и породило развитие данного региона как климатической территории для лечения заболеваний органов дыхания", – объяснила доктор медицинских наук.
В свою очередь Елена Евстафьева добавила, что ученые в Крыму также активно работают над вопросами активного сбережения здоровья.
"Это одно из важнейших современных направлений, потому что, помимо традиционного направления лечения, нам нужно стараться избегать тех факторов, которые это состояние здоровья прогрессивно ухудшают в связи с экологической обстановкой", – обратила внимание спикер.
Важные исследованиями, по ее данным, проходят на Карадагской мониторинговой станции, где ведется постоянная регистрация приземного озона, который сейчас считается Всемирной организацией здравоохранения вторым по опасности атмосферным загрязнителем.
"Дело в том, что повышение его концентрации является триггером для запуска серьезных неотложных состояний дыхательной, сердечно-сосудистой системы", – подчеркнула специалист.
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КрымСанатории КрымаЛечение в КрымуЗдоровьеОтдых в Крыму
 
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