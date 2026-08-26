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Беспилотник упал на дом в Липецкой области - два человека погибли и двое ранены
Беспилотник упал на дом в Липецкой области - два человека погибли и двое ранены - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Беспилотник упал на дом в Липецкой области - два человека погибли и двое ранены
Мужчина и подросток погибли в результате падения беспилотника на дом в Липецкой области, еще две женщины получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T06:35
2026-08-26T06:35
2026-08-26T06:37
липецкая область
атаки всу
происшествия
игорь артамонов
новости
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Мужчина и подросток погибли в результате падения беспилотника на дом в Липецкой области, еще две женщины получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы, также там находится глава округа Давид Тодуа.Накануне дрон-камикадзе попал в жилой дом в селе Демьянки Брянской области. Один мирный житель погиб и двое получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудникаНовошахтинский НПЗ поврежден в результате атаки ВСУ на Ростовскую областьПолторы сотни воздушных целей сбили над регионами России
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липецкая область, атаки всу, происшествия, игорь артамонов, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Беспилотник упал на дом в Липецкой области - два человека погибли и двое ранены
В Липецкой области два человека погибли и двое ранены в результате падения дрона на дом
06:35 26.08.2026 (обновлено: 06:37 26.08.2026)