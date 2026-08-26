https://crimea.ria.ru/20260826/bespilotnik-upal-na-dom-v-lipetskoy-oblasti---dva-cheloveka-pogibli-i-dvoe-raneny-1158808688.html

Беспилотник упал на дом в Липецкой области - два человека погибли и двое ранены

Беспилотник упал на дом в Липецкой области - два человека погибли и двое ранены - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Беспилотник упал на дом в Липецкой области - два человека погибли и двое ранены

Мужчина и подросток погибли в результате падения беспилотника на дом в Липецкой области, еще две женщины получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T06:35

2026-08-26T06:35

2026-08-26T06:37

липецкая область

атаки всу

происшествия

игорь артамонов

новости

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Мужчина и подросток погибли в результате падения беспилотника на дом в Липецкой области, еще две женщины получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы, также там находится глава округа Давид Тодуа.Накануне дрон-камикадзе попал в жилой дом в селе Демьянки Брянской области. Один мирный житель погиб и двое получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудникаНовошахтинский НПЗ поврежден в результате атаки ВСУ на Ростовскую областьПолторы сотни воздушных целей сбили над регионами России

липецкая область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, атаки всу, происшествия, игорь артамонов, новости, беспилотник (бпла, дрон)