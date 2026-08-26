https://crimea.ria.ru/20260826/bedstvie-v-nepale-iz-za-navodneniya-bez-vesti-propali-pochti-400-turistov-1158826390.html

Бедствие в Непале: из-за наводнения без вести пропали почти 400 туристов

Бедствие в Непале: из-за наводнения без вести пропали почти 400 туристов - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Бедствие в Непале: из-за наводнения без вести пропали почти 400 туристов

Более 380 туристов пропали без вести после сильнейшего наводнения в Непале. Об этом со ссылкой на управление страны по туризму пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T15:05

2026-08-26T15:05

2026-08-26T15:05

непал

наводнение

происшествия

стихия

в мире

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Более 380 туристов пропали без вести после сильнейшего наводнения в Непале. Об этом со ссылкой на управление страны по туризму пишет РИА Новости.Пропали без вести более ста граждан Индии, 17 малайзийцев, 12 британцев, четыре южноафриканца, три американца, один австралиец, один нидерландец. Информация о гражданстве еще 111 человек пока не подтверждена, перечислили в ведомстве.По информации посольства России в Непале, в среду, 26 августа, на севере страны произошло мощное паводковое наводнение, оно обрушилось на район Расува.Идет поисково-спасательная операция, уже известно о погибших. Туристов и жителей региона просят соблюдать бдительность и выехать в безопасные места. Посольство России в Непале следит за ситуацией во взаимодействии с непальскими властями. В свою очередь, власти Непала охарактеризовали наводнение как беспрецедентное. Специалисты не исключают, что причиной мог стать прорыв ледникового озера. По мнению министра иностранных дел Непала Шишира Кханала, причиной крупного паводка на реке Бхоте-Коши в горном Непале стали землетрясение и последовавший за ним оползень.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Севастополя произошло землетрясениеМощное землетрясение произошло в ЯпонииЧисло погибших в результате землетрясения в Индонезии удвоилось

непал

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

непал, наводнение, происшествия, стихия, в мире, туризм