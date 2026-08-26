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Бедствие в Непале: из-за наводнения без вести пропали почти 400 туристов
Бедствие в Непале: из-за наводнения без вести пропали почти 400 туристов - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Бедствие в Непале: из-за наводнения без вести пропали почти 400 туристов
Более 380 туристов пропали без вести после сильнейшего наводнения в Непале. Об этом со ссылкой на управление страны по туризму пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Более 380 туристов пропали без вести после сильнейшего наводнения в Непале. Об этом со ссылкой на управление страны по туризму пишет РИА Новости.Пропали без вести более ста граждан Индии, 17 малайзийцев, 12 британцев, четыре южноафриканца, три американца, один австралиец, один нидерландец. Информация о гражданстве еще 111 человек пока не подтверждена, перечислили в ведомстве.По информации посольства России в Непале, в среду, 26 августа, на севере страны произошло мощное паводковое наводнение, оно обрушилось на район Расува.Идет поисково-спасательная операция, уже известно о погибших. Туристов и жителей региона просят соблюдать бдительность и выехать в безопасные места. Посольство России в Непале следит за ситуацией во взаимодействии с непальскими властями. В свою очередь, власти Непала охарактеризовали наводнение как беспрецедентное. Специалисты не исключают, что причиной мог стать прорыв ледникового озера. По мнению министра иностранных дел Непала Шишира Кханала, причиной крупного паводка на реке Бхоте-Коши в горном Непале стали землетрясение и последовавший за ним оползень.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Севастополя произошло землетрясениеМощное землетрясение произошло в ЯпонииЧисло погибших в результате землетрясения в Индонезии удвоилось
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непал, наводнение, происшествия, стихия, в мире, туризм
Бедствие в Непале: из-за наводнения без вести пропали почти 400 туристов
В Непале после мощного наводнения без вести пропали почти 400 туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Более 380 туристов пропали без вести после сильнейшего наводнения в Непале. Об этом со ссылкой на управление страны по туризму пишет РИА Новости.
"По предварительным данным, полученным от туристических компаний, выявлено, что в пострадавших районах пропали без вести 384 туриста, в том числе 291 иностранный гражданин и 93 непальца", — сказано в заявлении управления.
Пропали без вести более ста граждан Индии, 17 малайзийцев, 12 британцев, четыре южноафриканца, три американца, один австралиец, один нидерландец. Информация о гражданстве еще 111 человек пока не подтверждена, перечислили в ведомстве.
По информации посольства России в Непале, в среду, 26 августа, на севере страны произошло мощное паводковое наводнение, оно обрушилось на район Расува.
"Утром был зафиксирован внезапный подъем воды в реке Бхоте Коши. Предположительно, паводковые воды сошли в реку со стороны Тибета. Нанесен ущерб населенным пунктам и гидроэнергетической инфраструктуре вдоль реки", - говорится в сообщении.
Идет поисково-спасательная операция, уже известно о погибших. Туристов и жителей региона просят соблюдать бдительность и выехать в безопасные места. Посольство России в Непале следит за ситуацией во взаимодействии с непальскими властями.
"Сведениями о нахождении зоне опасности росграждан не располагает. Объективных предпосылок ожидать, что соотечественники могли оказаться в указанных районах, нет. Тем не менее Посольство со своей стороны также настоятельно призывает воздерживаться от их посещения", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале посольства на платформе МАКС.
В свою очередь, власти Непала охарактеризовали наводнение как беспрецедентное. Специалисты не исключают, что причиной мог стать прорыв ледникового озера. По мнению министра иностранных дел Непала Шишира Кханала, причиной крупного паводка на реке Бхоте-Коши в горном Непале стали землетрясение и последовавший за ним оползень.
"Сегодня в 08:37 утра (05:52 утра по московскому времени - ред.) произошло землетрясение, и из-за него сошел крупный оползень, который перекрыл реку, что, по всей видимости, и вызвало паводок", - издание Ratopati приводит слова Кханала, сообщает РИА Новости.
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